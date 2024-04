Virginia Mihajlović annuncia a Verissimo di essere in attesa del secondo figlio: "Sto entrando nel quinto mese"

Virginia Mihajlović diventerà mamma bis. La figlia di Siniša Mihajlović e Arianna Rapaccioni annuncia a Verissimo di essere in attesa del secondo figlio: "Ormai la gravidanza è avanzata, sto entrando nel quinto mese".

Virginia Mihajlović spiega perché ha aspettato prima di annunciare la gravidanza: "Rispetto alla prima gravidanza, non sono stata benissimo fisicamente quindi ho preferito aspettare".

Per Virginia, questa seconda gravidanza, è diversa rispetto alla prima anche per un altro motivo: "Quando aspettavo mia figlia Violante, papà stava bene, era considerato guarito. Eravamo tutti felici. Questa volta invece ho scoperto di essere incinta a un anno dalla scomparsa di papà. È stata una gravidanza voluta e cercata, ma, da quando non c'è più papà, vivo la gioia con un po' di tristezza".