Francesca De André: "Ho rischiato la vita per le botte del mio ex"

Francesca De André racconta a Verissimo le gravi violenze subite dall’ex compagno, ora condannato, in primo grado: "Mi tirava addosso la candeggina, incendiava le cose e me le gettava addosso, mi picchiava con i guanti di lavoro per farmi più male"

Francesca De André racconta a Verissimo le gravi violenze subite dall’ex compagno Giorgio Tambellini, ora condannato, in primo grado, a tre anni e tre mesi di reclusione per lesioni aggravate e maltrattamenti.

La storia di Francesca De André e Giorgio Tambellini è durata cinque anni. Sebbene sia iniziata nel migliore dei modi, erano diventati subito evidenti i problemi di Giorgio con la droga: "All'inizio le sue reazioni non erano così pesanti da lasciar presagire quello che sarebbe accaduto".

Le violenze vere e proprie sono iniziare dopo la partecipazione di Francesca De André al Grande Fratello: "La prima avvisaglia c'è stata prima di entrare, quando ci siamo sentiti l'ultima volta non era lucido, ma ancora non immaginavo che il suo problema con la droga sfociasse in violenza domestica".

Francesca De André fa alcuni esempi della sua "quotidianità" insieme a Giorgio Tambellini: "Mi tirava addosso la candeggina, incendiava le cose e me le gettava addosso, mi picchiava con i guanti di lavoro per farmi più male".

Nonostante questo Francesca non l'ha mai denunciato: "Non mi rendevo conto, tendevo a giustificarlo, credevo al suo pentimento che seguiva agli scatti di violenza". Nel 2022 è partita però una denuncia d'ufficio dopo l'ultimo episodio di violenza che ha rischiato di essere fatale.

Di quel giorno, Francesca De André ricorda: "È successo tutto senza un motivo. Ero seduta sul divano, zitta a guardare la tv. Lui mi ha afferrato dai capelli, trascinata dietro al divano e ha iniziato a darmi calci e pugni. Io, appena prima di svenire, ho pensato: 'Questa volta non ce la faccio', anche perché lui minacciava di ammazzarmi".

A salvarla è stata una vicina di casa: "Quando ho ripreso coscienza, ho iniziato a urlare con tutte le forze che avevo, una vicina mi ha sentito, si è avvicinata alla porta di casa e mi ha portata via. Sono arrivati i carabinieri, lui nel frattempo era scappato con il mio cellulare. Sono finita in ospedale con il codice rosso".

Oggi Francesca De André si batte contro la violenza sulle donne: "Vorrei dire a ognuna di loro: 'So cosa si prova, ma dovete trovare la forza per uscirne'. Nel mio caso è partita per fortuna una denuncia d'ufficio, io neanche dopo quell'episodio avrei denunciato, ero convinta che potesse cambiare".