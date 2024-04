Giuseppe Giofrè, la storia con Adam: "È stato il mio primo amore"

Giuseppe Giofrè parla a Verissimo del suo ex fidanzato Adam, che è stato il primo grande amore del ballerino e giudice di Amici.

Giuseppe Giofrè racconta nel suo primo libro Stidda di aver conosciuto Adam negli Stati Uniti nel 2018, dove il ballerino si trovava per lavoro. A Verissimo racconta di aver sofferto per la fine della loro relazione nel 2020: "Ho passato momenti brutti. Ci siamo lasciati all'inizio della pandemia. Ci sono stato molto male".

Giuseppe e Adam sono poi tornati insieme per un breve periodo: "Oggi non stiamo insieme, ma il primo amore non si scorda mai". In futuro il ballerino non esclude di tornare con l'ex fidanzato: "Ci troviamo spesso a lavorare insieme, non do nulla per scontato".