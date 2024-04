Beatrice Luzzi e l'amore: "Sono single dal 2019, non ho avuto nessun flirt fino al Grande Fratello"

Beatrice Luzzi parla a Verissimo dell'amore ieri e oggi. L'attrice ed ex concorrente del Grande Fratello è stata legata ad Alessandro Cisilin dal 2007 al 2019, con cui ha avuto i due figli Valentino (2008) ed Elia (2010).

Dopo la fine della storia con l'ex compagno, Beatrice Luzzi, 53 anni, assicura di non aver avuto nessun'altra relazione: "Non ho avuto nessun flirt".

"Io e Alessandro abbiamo sempre avuto un rapporto con i nostri figli così assoluto che non ho sentito la necessità di guardarmi attorno, per una questione di fedeltà, di lealtà, di esclusività a loro", spiega l'attrice. A proposito del Grande Fratello, aggiunge: "Nella Casa mi sono distratta dopo tanti anni di devozione alla maternità".

Per quanto riguarda l'amore oggi: "Mi concedo un po' di tempo per capire i miei figli dove sono andati in questi mesi, vorrei restare in ascolto per capire dove sono. Loro sono cresciuti nel frattempo e io sono regredita. Piano piano troveremo un nuovo equilibrio, aspetto di capire gli spazi. Poi vedo dove mi porta il cuore".