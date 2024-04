Ergün Metin ed Erkan Bektaş: "Siamo entrambi single"

Ergün Metin ed Erkan Bektaş parlano a Verissimo dell'amore oggi. "Siamo entrambi single", affermano i due attori turchi che interpretano Vahap e Abdülkadir Keskin in Terra amara.

Erkan Bektaş, 52 anni, ha un figlio che si chiama Umut Acar, nato nel 2009, dal matrimonio con Çiçek Acar. L'attore turco rivela che al figlio non piace la popolarità del papà: "Quando camminiamo insieme, capita che mi fermino per delle foto e mio figlio ha la percezione che questo sottragga del tempo a lui che mi vorrebbe tutto per sé. A lui non piace molto che io sia famoso".

Un giorno anche Ergün Metin, 39 anni, vorrebbe avere un figlio: "Quando sarà il momento giusto, mi piacerebbe diventare papà. È uno dei miei sogni".