Brando Ephrikian spiega a Verissimo la decisione di rimandare, la prima volta, la sua scelta.

"Venivamo tutti da un'ultima puntata molto tesa, in cui siamo usciti dallo studio arrabbiati. Non c'era il clima giusto, la giusta atmosfera per me", afferma l'ex tronista di Uomini e Donne.

Raffaella Scuotto assicura che anche da parte sua non c'era la serenità giusta per iniziare una storia insieme: "Non mi andava bene che lui dicesse che era indeciso. Quel giorno gli avrei detto di no, sono sincera".

L'ex tronista e l'ex corteggiatrice hanno poi avuto modo di chiarirsi in un'ultima esterna. "Volevo chiarirmi con entrambe prima di arrivare alla scelta", spiega Brando. Raffaella aggiunge: "Quell'ultimo incontro mi è servito per capirlo di più".

Oggi la coppia sta vivendo la loro storia lontano dai riflettori. Per ora è un amore a distanza: lei a Napoli e lui a Treviso. "Ci veniamo incontro, cerchiamo di colmare la distanza. Per esempio poco tempo fa abbiamo fatto una fuga romantica a Venezia", afferma Brando.