Martedì 4 febbraio in prima serata su Canale 5, andrà in onda l'atteso finale di Endless Love, una delle serie turche più amate e seguite dal pubblico italiano.

In attesa di scoprire come finirà la storia d'amore di Kemal e Nihan, rivediamo gli attori e le attrici del cast che hanno raccontato la loro vita privata e la loro carriera a Verissimo.

Neslihan Atagül, il gender reveal a Verissimo

A settembre 2024, Neslihan Atagül, volto di Nihan in Endless Love, aveva svelato di aspettare un maschietto.

L'attrice aveva descritto con grande emozione l'attesa del primo figlio con il marito Kadir Doğulu: "Questa bella notizia è stata una vera sorpresa per noi. Quando l'ho scoperto è stato meraviglioso per me, ma soprattutto per mio marito".

Melisa Asli Pamuk, l'emozione di diventare mamma

Melisa Asli Pamuk, interprete di Asu, aveva parlato a Verissimo della sua storia d'amore con il marito Yusuf Yazıcı, con cui si è sposata lo scorso maggio: "Stiamo insieme da più di un anno e siamo molto felici. Lui vive il mio lavoro con serenità. È il mio fan numero uno".

Dopo aver raccontato a Verissimo la gioia della gravidanza, a fine gennaio 2024 l'attrice turca è diventata mamma per la prima volta.

Gli attori di Endless Love a Verissimo

Attori e attrici di Endless Love avevano confidato a Silvia Toffanin il loro rapporto con l'amore: Rüzgar Aksoy, volto di Tarik, aveva parlato della storia d'amore con sua moglie Yasemin Sancaklı mentre Hazal Küçükköse, attrice di Zeynep nella serie, aveva rivelato di non essere single e sognare una storia d'amore.

L'attrice turca Neşe Baykent, che interpreta Vildan in Endless Love, aveva descritto le difficoltà affrontate nel conciliare lavoro e maternità: "Quando mia figlia era molto piccola, c'è stato un periodo in cui lavoravo tanto, viaggiavo tra Ankara e Istanbul, passavo la maggior parte del mio tempo su set. Di quel periodo ricordo gli occhi imploranti di mia figlia quando mi chiedeva quando sarei tornata".