Rüzgar Aksoy: "Con mia moglie Yasemin vogliamo diventare genitori"

"Potrei parlare per ore di mia moglie. In breve, posso dire che non ho mai sognato di sposarmi. Ho cominciato a sentirmi padre a 16 anni. Forse per questo l’idea del matrimonio è stata sempre lontana da me".

L'attore turco Rüzgar Aksoy, volto di Tarik nella serie Endless Love, parla della storia d'amore con sua moglie Yasemin Sancaklı.

"Con Yasemin è stato tutto molto naturale. Un giorno ho fatto una cosa che non avrei mai fatto prima per una donna: ci siamo incontrati a un concerto di un amico e, dopo quattro giorni, l’ho incontrata per caso. Ho corso per raggiungerla fingendo di essere lì per caso. Poi mi sono chiesto perché hai fatto tutta quella corsa solo per salutarla?", racconta l'attore.

La coppia è convolata a nozze nel 2023: "Ormai siamo insieme da otto anni, ma ho ceduto al matrimonio solo l’anno scorso. Ci conosciamo profondamente e ci supportiamo nei momenti di sconforto".

"Ti piacerebbe diventare papà?", chiede Silvia Toffanin. "Ci stiamo già provando, lo desideriamo tanto", confida Rüzgar Aksoy.