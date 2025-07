L'attrice turca condivide sui social alcune foto del suo viaggio in Italia. Milano è la città visitata dall'interprete di Zeynep in Endless Love

Hazal Filiz Küçükköse, l'attrice turca che interpreta Zeynep nell'amata soap opera Endless Love (Kara Sevda), ha condiviso su Instagram alcune foto ricordo del suo ultimo viaggio in Italia. Nel carosello pubblicato sui social la si vede a Milano, mentre è in un ristorante intenta a mangiare un piatto di pasta.

Hazal Filiz Küçükköse non è l'unica protagonista delle serie turche che sta visitando l'Italia nel periodo estivo. Anche un altro protagonista di Endless Love, l'interprete di Emir, l'attore Kaan Urgancıoğlu, ha trascorso un periodo di vacanza insieme alla moglie e al figlio in Puglia. Cambiando soap, tre volti noti di Tradimento recentemente sono stati nel Belpaese ospiti del Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento: Caner Şahin (Tolga), Feyza Sevil Güngör (Oylum) e Yusuf Çim (Ozan). Feyza, in particolare, ha condiviso su Instagram un post scritto in italiano con alcune foto ricordo scattate proprio alla manifestazione campana: "Siete stati davvero stupendi. Qualsiasi cosa scriva non basta, grazie di cuore per tutta la vostra dolcezza e sincerità. Spero di riabbracciarvi prestissimo!".

Hazal Filiz Küçükköse si racconta a Verissimo

Ospite a Verissimo lo scorso settembre, Hazal Filiz Küçükköse ha rivelato i suoi sogni per il futuro: "Sogno una famiglia, per me la famiglia è uno dei valori più importanti della vita, per questo spero di incontrare o di aver incontrato la persona giusta".

Parlando dell'amore in generale ha aggiunto: "Sono selettiva e non faccio entrare qualcuno facilmente nella mia vita, perché metto grande impegno nei rapporti e cerco qualcuno che abbia la mia stessa visione dell'amore".