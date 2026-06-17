A partire da mercoledì 17 giugno il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di una collection speciale dedicata ad amori, tradimenti e bugie. Film e fiction imperdibili saranno disponibili gratis e on demand sulla piattaforma streaming fino al al 31 luglio.



Dalle più amate serie turche come Atto d'infedeltà o La rosa della vendetta, alle produzioni italiane del livello di Rosy Abate e L'onore e il rispetto, arrivando a pellicole intramontabili come Perfetti sconosciuti e To Rome with Love. Questi e molti altri titoli fanno parte del cofanetto Love Lies, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.

Atto d'infedeltà

Tra le novità più recenti di Mediaset Infinity, nel cast di Atto d'infedeltà ritroviamo diversi volti noti al pubblico italiano, a partire da Demet Ozdemir che veste i panni della protagonista Ilkin, Hafsanur Sancaktutan (If You Love, La notte nel cuore) che qui interpreta Sinem, e Zerrin Tekindor, conosciuta come Leyla in Endless Love.



La serie turca punta i riflettori sulla turbolenta relazione tra Ilkin (Demet Ozdemir), affermata caporedattrice di una celebre rivista di moda, e l'affascinante personaggio televisivo Tolga (Bugra Gulsoy). Dopo innumerevoli tentativi a vuoto per garantire un roseo futuro alla relazione, la donna decide di creare un falso profilo social con cui contattare il fidanzato sotto mentite spoglie. Il piano vivrà presto delle criticità e tra i due si insinuerà la giovane stagista Sinem, che si presta a dare un volto al profilo falso creato da Ilkin.