A partire da mercoledì 17 giugno il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di una collection speciale dedicata ad amori, tradimenti e bugie. Film e fiction imperdibili saranno disponibili gratis e on demand sulla piattaforma streaming fino al al 31 luglio.
Dalle più amate serie turche come Atto d'infedeltà o La rosa della vendetta, alle produzioni italiane del livello di Rosy Abate e L'onore e il rispetto, arrivando a pellicole intramontabili come Perfetti sconosciuti e To Rome with Love. Questi e molti altri titoli fanno parte del cofanetto Love Lies, disponibile gratuitamente su Mediaset Infinity.
Tra le novità più recenti di Mediaset Infinity, nel cast di Atto d'infedeltà ritroviamo diversi volti noti al pubblico italiano, a partire da Demet Ozdemir che veste i panni della protagonista Ilkin, Hafsanur Sancaktutan (If You Love, La notte nel cuore) che qui interpreta Sinem, e Zerrin Tekindor, conosciuta come Leyla in Endless Love.
La serie turca punta i riflettori sulla turbolenta relazione tra Ilkin (Demet Ozdemir), affermata caporedattrice di una celebre rivista di moda, e l'affascinante personaggio televisivo Tolga (Bugra Gulsoy). Dopo innumerevoli tentativi a vuoto per garantire un roseo futuro alla relazione, la donna decide di creare un falso profilo social con cui contattare il fidanzato sotto mentite spoglie. Il piano vivrà presto delle criticità e tra i due si insinuerà la giovane stagista Sinem, che si presta a dare un volto al profilo falso creato da Ilkin.
Diretta e interpretata da Claudio Amendola, Il Patriarca si focalizza sulle vicende dei Nemo Bandera, boss carismatico e imprenditore di successo in Puglia. Quando l'uomo scopre di essere affetto da Alzheimer, si appresta a preparare il passaggio di testimone della sua impresa. Il suo impero e la sua famiglia, però, sono messi a rischio da un intreccio di tensioni, ricatti e tradimenti mossi dal potere politico-criminale che lo circonda.
Dopo aver inscenato la propria morte, Rosy Abate (Giulia Michelini) assume una nuova identità in una città ligure per fuggire al suo passato. Il nuovo equilibrio, però, viene sconvolto dalla scoperta che suo figlio Leonardo è ancora vivo. Cosa sarà a disposta a fare per recuperare il rapporto con lui?
Ritorno al passato con una serie cult che vede sul piccolo schermo un cast d'eccezione composto da Manuela Arcuri, Gabriel Garko, Serena Autieri, Virna Lisi e Giancarlo Giannini.
Ersilia Fortebracci, donna sognatrice e moderna lascia la sua terra d'origine insieme al marito Pasquale e ai figli Tonio e Santi, per cercare fortuna a Torino. Quando però Pasquale si suicida per un ingente debito, la donna non regge emotivamente e viene internata in un manicomio.
Tonio e Santi intraprenderanno strade opposte: il primo intreccerà legami con la criminalità, mentre il secondo farà carriera in magistratura, arrivando a indagare sulla mafia a Torino.
In questa serie che vede protagonista l'attrice Vahide Percin - già nota grazie al ruolo di Hunkar Yaman in Terra Amara - la vita privata della stimata giudice Guzide viene stravolta quando scopre che ogni membro della sua famiglia, a partire dal marito Tarik e dai due figli, la sta ingannando. Ogni segreto darà vita a un colpo di scena destinato a scoprire scomode verità e a cambiare tutto per sempre.
Prodotta in Francia, Escort Boys affronta il tema della perdita e del riscatto. In Camargue, quattro amici si vedono costretti a vendere il proprio corpo per salvare l'azienda di famiglia, scoprendo il significato di dover crescere in fretta e ridefinire la propria mascolinità. Nel cast della serie, anche Amanda Lear.
L'attore Murat Ünalmış, noto per aver interpretato Demir Yaman in Terra Amara, è il protagonista de La rosa della vendetta. Abbandonato insieme alla sorella Gülendam, Gülcemal è stato abbandonato quando era ancora bambino dalla madre, fuggita con l'uomo che amava. Quest'ultimo verrà poi ucciso da Gulcemal, il quale avrà modo di cambiare per sempre la sua vita quando conoscerà Deva Nakkaşoğlu, interpretata dall'attrice e ballerina ventisettenne Melis Sezen.
Premiata e apprezzata attraverso innumerevoli remake in tutto il mondo, Perfetti Sconosciuti porta a cena un cast d'eccezione diretto da Paolo Genovese. Attorno a un tavolo imbandito, un gruppo di vecchi amici asseconda un'idea all'apparenza innocua: mettere tutti i cellulari sul tavolo e condividere in tempo reale messaggi e telefonate. Il gioco, però, diventa subito una miccia accesa destinata a far emergere tradimenti, segreti, identità nascoste e ferite mai rimarginate.
In questa commedia sentimentale con Sam Worthington, Keira Knightley, Eva Mendes e Guillaume Canet, il destino di una coppia felicemente sposata è messo alla prova dalle scelte che entrambi sono chiamati a fare durante una notte in cui entrambi, in posti e contesti differenti, vengono tentati.
Nella pellicola ispirata all'omonimo romanzo di Michal Viewegh e firmata da Roberto Faenza, l'insegnante di musica Luca - Claudio Santamaria - è preda di un'incontrollabile gelosia per la fidanzata Klara, studentessa di storia dell'arte interpretata da Laura Chiatti. L'uomo arriva a rivolgersi a un'agenzia investigativa per indagare sul tutor della ragazza, arrivando a un inaspettato colpo di scena finale.
Nicolas Vaporidis e Laura Chiatti interpretano i protagonisti di Iago, l'Otello in chiave contemporanea. A Venezia, uno studente di architettura di umile estrazione si innamora di Desdemona, la figlia del rettore. Il ragazzo è deciso a conquistarla ma i suoi piani vengono intralciati con l'arrivo di un moro Otello, un nobile francese stimato dal padre di lei. Iago non intende indietreggiare e troverà l'appoggio in due amici, Emilia e Rodrigo.
Risate garantite con Leonardo Pieraccioni, che interpreta a dirige Una moglie bellissima in un cast che comprende anche Laura Torrisi, Massimo Ceccherini, Rocco Papaleo, Gabriel Garko. La vita del fruttivendolo Mariano Stoppani e dell'ambiziosa moglie Miranda cambiano radicalmente quando la donna incontra un famoso fotografo di nome Andrea. Di fronte alla corte del giovane e a una importante somma di denaro, la donna si lascerà convincere a partire per le Seychelles e posare per un calendario?
L'equilibrio di Olga viene messo a dura prova quando all'improvviso il marito Mario decide di abbandonarla per una donna più giovane. Da qui inizierà una caduta rovinosa che la porta a perdere completamente la fiducia in sè stessa. Tuttavia, un nuovo inaspettato incontro potrebbe farla ricredere.
Nel cast de I giorni dell'abbandono, Margherita Buy e Luca Zingaretti.
Woody Allen sceglie le vie di Roma per raccontare quattro storie parallele che vedono tra i protagonisti Ellen Page, Jesse Eisenberg, Penelope Cruz, Alec Baldwin, Roberto Benigni e Ornella Muti.
Leopoldo diventa improvvisamente una celebrità; una giovane coppia di provincia sperimenta la trasgressione; una turista americana si innamora di un romano e fa conoscere ai genitori i futuri consuoceri; un architetto perde la testa per la migliore amica della sua fidanzata.
Pierfrancesco Favino è Roberto, un uomo che lascia e che viene lasciato nel film diretto da Maria Sole Tognazzi. Accanto a Monica Bellucci e Kseniya Rappoport, l'uomo attraversa l'amore in tutte le sue espressioni, dall'attrazione alla passione, per poi passare alla gelosia, la noia, il distacco e l'indifferenza.
Nella Torino degli anni Ottanta, Alessandro Preziosi e Sarah Felberbaum vestono i panni rispettivamente di un professore universitario e di una giovane docente di liceo capace di trasformare le sue certezze in domande. Mentre lui e la moglie cercano una scuola per il figlio difficile, un'aula qualunque diventa il punto d'innesco di un'attrazione che sovverte ogni equilibrio.
Il capolavoro di Alexandre Dumas rivive nella recente produzione francese con l'attore Pierre Niney nei panni di Edmond Dantès. Incastrato ingiustamente in un complotto, il giovane marinaio viene arrestato nel giorno delle nozze. Dopo quattordici anni di carcere, riuscirà a fuggire e a dare atto a una meditata vendetta, presentandosi come il conte di Montecristo.
Felice, il personaggio interpretato da Pierfrancesco Favino nel film Nostalgia, torna a Napoli dopo ben quarant'anni di assenza. La sua volontà è quella di rivedere Oreste, amico di vecchia data con il quale non si era salutato alla sua partenza. Da quel momento, però, sono cambiate tante cose e Oreste adesso è il più pericoloso boss della zona.
Ispirato al libro "Fimmine ribelli. Come le donne salveranno il paese dalla n'drangheta", Una femmina racconta la storia di Rosa che cresce senza madre perché "I morti non parlano e mamma parlava".
La giovane, cresciuta insieme alla nonna e allo zio in una famiglia patriarcale omertosa, vuole vendicare la madre e ribellarsi ad un destino segnato. Ma la strada per la libertà si rivela lunga e complicata.
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