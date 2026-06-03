Atto d'infedeltà è la nuova serie tv turca in arrivo su Mediaset Infinity. Da mercoledì 10 giugno sarà disponibile in streaming gratis e in esclusiva. Nel cast troviamo molti volti noti al pubblico italiano, come Demet Ozdemir che veste i panni della protagonista Ilkin, Hafsanur Sancaktutan (If You Love, La notte nel cuore) che qui interpreta Sinem, e Zerrin Tekindor, amata anche in Italia grazie al ruolo di Leyla in Endless Love.
La trama della serie turca ha al centro la turbolenta relazione tra Ilkin (Demet Ozdemir), una caporedattrice di una rinomata rivista di moda, e Tolga (Bugra Gulsoy), popolare personaggio televisivo. Da tempo Ilkin e Tolga non riescono più a comunicare tra di loro così la donna, dopo verle provate tutte per riuscire a parlare con il compagno, arriva al punto di compiere una decisione ardita. Decide di usare un profilo falso per mandargli dei messaggi sotto mentite spoglie. Tra i due si insinua presto la giovane stagista Sinem, che si presta a dare un volto al profilo falso creato da Ilkin. Cosa succederà tra Sinem e Tolga?
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google