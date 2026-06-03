Atto d'infedeltà è la nuova serie tv turca in arrivo su Mediaset Infinity. Da mercoledì 10 giugno sarà disponibile in streaming gratis e in esclusiva. Nel cast troviamo molti volti noti al pubblico italiano, come Demet Ozdemir che veste i panni della protagonista Ilkin, Hafsanur Sancaktutan (If You Love, La notte nel cuore) che qui interpreta Sinem, e Zerrin Tekindor, amata anche in Italia grazie al ruolo di Leyla in Endless Love.