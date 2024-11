Da La Talpa a Un Paso Adelante Next, l'offerta di novembre del catalogo di Mediaset Infinity

Dalle sfide de La Talpa alla seconda stagione de Il Patriarca, dalle emozioni di This Is Me all'attesissimo Un Paso Adelante Next. A novembre il catalogo di Mediaset Infinity si arricchisce di tanti nuovi titoli imperdibili che variano tra intrattenimento, reality, serie tv e film.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a novembre: le novità

Tra le novità più attese di novembre c'è la nuova edizione de La Talpa, che propone un format completamente rinnovato sotto la conduzione di Diletta Leotta. Dieci concorrenti cercheranno di conoscersi a fondo e si misureranno in una serie di prove volte ad arricchire il montepremi del gruppo e a scoprire chi è la Talpa. Dopo il successo della prima stagione, da venerdì 15 novembre torna Il Patriarca, la serie con Claudio Amendola nei panni del carismatico imprenditore Nemo Bandera. Nei nuovi episodi, in onda su Canale 5, l'uomo dovrà fare i conti con due vecchi nemici implacabili, pronti a tutto per portargli via ciò che ha di più caro. Ampio spazio anche alla musica e alla danza. Mentre Io Canto Generation sta vivere le fasi finali della sfida canora, Silvia Toffanin è chiamata a guidare This Is Me, format dedicato a rivivere il percorso di grandi artisti usciti dalla scuola di Amici, con esibizioni e contenuti esclusivi. Tra i tanti ospiti del programma, Alessandra Amoroso, Emma Marrone e Annalisa. Dal 27 novembre, gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity, iniziano gli episodi di Un Paso Adelante Next, reboot della serie tv cult. Proseguono anche le esibizioni di Tú Sí Que Vales, con Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti e Rudy Zerbi - oltre alla voce del popolo Sabrina Ferilli - alla ricerca di nuovi talenti di ogni genere.

Le serie turche su Mediaset Infinity

Per gli amanti delle serie tv turche dal 13 novembre prende il via Love, Reason, Get even. La rom-com si concentra sulle vicende di Esra e Ozan, due ex coniugi che, dopo il divorzio, tornano a fare i conti con emozioni irrisolte e ricordi contrastanti del loro matrimonio. La serie tv turca, che ha per protagonisti gli attori Burcu Özberk e İlhan Şen, è disponibile con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity. Prosegue invece Endless Love, in onda su Canale 5 il giovedì in prima serata e il sabato alle 14.45. I nuovi episodi, disponibili anche su Mediaset Infinity, continuano a seguire le vicende che vedono fronteggiarsi Emir e Kemal: chi tra i due riuscirà ad avere la meglio? In arrivo anche i nuovi episodi de La rosa della vendetta, la serie focalizzata sul rapporto nato fra continue vicissitudini tra Deva e Gulcemal, interpretato dall'attore Murat Ünalmış. Finale di stagione, invece, per The Family 2, in cui scopriremo le mosse di Aslan, interpretato da Kivanc Tatlitug.

L'intrattenimento e le serie tv di novembre su Mediaset Infinity

Sulla rete ammiraglia Mediaset proseguono dal lunedì al venerdì gli incontri e le conoscenze dei protagonisti di Uomini e Donne, mentre Alfonso Signorini conduce le nuove puntate di Grande Fratello, tra sorprese, colpi di scena, confronti ed eliminazioni. Il sabato e la domenica si rinnova l'appuntamento con Verissimo, con Silvia Toffanin pronta ad accogliere nel suo studio personaggi dal mondo dello spettacolo per racconti intimi e toccanti. Dal lunedì alla domenica continua su Canale 5 La Ruota della Fortuna, con un nuovo ciclo di puntate condotte da Gerry Scotti.

