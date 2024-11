This Is Me prossimamente su Canale 5

Tempo di importanti novità su Canale 5, dove prossimamente prenderà il via This Is Me. La conduttrice Silvia Toffanin sarà alla guida del nuovo programma volto a rivivere il percorso di tanti giovani talenti che si sono affermati nel mondo della musica dopo l'esperienza nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

"Ci sono sogni che vanno oltre l'immaginazione, ma che a volte diventano straordinarie realtà", è l'annuncio pubblicato a corredo del primo promo della trasmissione. Le immagini mostrano tre regine della musica italiana. Come Alessandra Amoroso, vincitrice nel 2009 dell'ottava edizione di Amici e ad oggi premiata con numerosi riconoscimenti grazie a diversi singoli di grande successo raccolti nei suoi sette album in studio. O Emma Marrone, che dopo il trionfo nella nona edizione del programma si è affermata con riconoscimenti, grandi tour e la vittoria del Festival di Sanremo nel 2012 grazie al brano "Non è l'inferno". E infine Annalisa, arrivata seconda nella decima edizione di Amici e considerata ad oggi l'artista italiana con più copie vendute in era FIMI.