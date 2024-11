Da domenica 16 giugno su Canale 5 prende il via Love, Reason, Get even (Aşk Mantık İntikam), la nuova serie tv turca di genere rom-com che narra le vicende di Esra e Ozan, due ex coniugi che, dopo il divorzio, si ritrovano a confrontarsi con emozioni irrisolte e ricordi contrastanti del loro matrimonio. La serie tv turca, che ha per protagonisti Burcu Özberk e İlhan Şen, è disponibile con un nuovo episodio dal lunedì al venerdì in esclusiva su Mediaset Infinity.

La commedia romantica è un adattamento turco della serie sudcoreana del 2014 Cunning Single Lady (Angkeumhan dolsingnyeo) e ha vinto il premio di "Miglior serie comica romantica" ai Pantene Golden Butterfly Awards.

Love, Reason, Get even: la trama

Esra, convinta che sia un giorno come tanti, scopre che il suo ex marito Ozan, da cui ha divorziato due anni prima, è diventato famoso e di successo. Quando si incontrano, Esra trova davanti a sé un uomo freddo e arrogante, molto diverso da quello che un tempo amava profondamente.

Esra aveva visto il matrimonio come un porto sicuro, ma l’ambizione di Ozan e le difficoltà economiche l'avevano portata a chiudere la relazione.

Mentre Esra si confida con un’amica, dicendo che si aspetta delle scuse da Ozan, lui esprime si sfoga con il suo assistente, ricordando come Esra l’avesse lasciato con facilità. Il giorno successivo, una chiamata di Ozan dà a Esra la speranza di un riavvicinamento, ma, arrivata al suo ufficio, scopre che lui vuole solo umiliarla dandole i soldi che non aveva potuto pagarle durante il divorzio. Ferita, Esra decide di entrare nella vita di Ozan, candidandosi come stagista nella sua azienda, per riconquistarlo solo per lasciarlo a sua volta.

Ozan inizialmente rifiuta la sua candidatura, ma di fronte alla provocazione di Esra che lo accusa di temere di innamorarsi di nuovo di lei, accetta la sfida e la assume. Esra crede che il piano funzionerà e che Ozan cederà ai suoi sentimenti come un tempo, ma si accorge che l’uomo è cambiato profondamente e che le cose non saranno così facili.

Love, Reason, Get even: il cast

Esra, la protagonista femminile, è interpretata da Burcu Özberk. Nata il 12 dicembre 1989 a Eskişehir, si è laureata presso il Dipartimento di Teatro del Conservatorio Statale di Ankara dell'Università di Hacettepe. Durante gli studi al Conservatorio Statale di Ankara, ha interpretato il personaggio di Huricihan Sultan nella serie televisiva Il secolo magnifico. Grazie al suo ruolo in Love, Reason, Get even, è stata premiata come "Miglior attrice in una serie di commedia romantica dell'anno" ai Golden Lens Awards.

Ozan ha invece il volto di İlhan Şen, nato il 19 dicembre 1987 in Bulgaria. Quando aveva 2 anni, si è trasferito a Istanbul con la sua famiglia. Ha completato la scuola primaria e secondaria a Istanbul e successivamente ha conseguito la laurea in Ingegneria Civile presso l’Università Tecnica di Yıldız. Dopo una carriera come modello, durante la quale è stato nominato Miglior Modello di Turchia e Miglior Modello d’Europa, ha intrapreso studi di recitazione e ha iniziato la sua carriera di attore. È stato premiato per l'interpretazione di Ozan come "Miglior attore in una serie di commedia romantica dell'anno" ai Golden Lens Awards.

Nella serie ritroviamo anche Melisa Döngel, nota al pubblico italiano per il ruolo di Ceren Başar nella serie Love Is in the Air, e Ceren Koç, Ebru Atasoy nella serie Mr. Wrong - Lezioni d'amore.

Completano il cast: Burak Yörük, Günay Karacaoğlu, Zeynep Kankonde, Süleyman Atanısev, Mehmet Korhan Fırat, Sevda Baş, Ceren Koç, Birgül Ulusoy, Tarık Şerbetçioğlu e Mehmet Yılmaz.

Love, Reason, Get even: come vedere la nuova serie turca di Mediaset Infinity

Gli episodi di Love, Reason, Get even saranno pubblicati in streaming dal 13 novembre con una nuova puntata dal lunedì al venerdì su Mediaset Infinity.

