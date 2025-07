Segreti di famiglia 2, la puntata dell'1 luglio in streaming

La puntata integrale dell'1 luglio dell'amata serie turca Segreti di famiglia (Yargı), giunta alla seconda stagione, è disponibile su Mediaset Infinity. La serie turca con Kaan Urgancioglu, l'attore che ha vestito i panni di Emir Kozcuoğlu in Endless Love, viene pubblicata con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in esclusiva streaming su Mediaset Infinity.

Segreti di famiglia 2: la trama dell'1 luglio

Samet ha la febbre molto alta e Ceylin chiede al rapitore una coperta e delle medicine. La tensione tra i rapiti cresce in modo esponenziale via via che passa il tempo, senza poter avere né cibo né acqua. La stanza in cui sono rinchiusi ha una porta in ferro con uno sportellino per comunicare con l'esterno e ci sono due telecamere che riprendono tutti dall'alto. Il rapitore controlla costantemente la situazione da un PC portatile e reagisce a richieste e provocazioni provando piacere a torturare le sue prede psicologicamente e fisicamente, come fossero cavie da esperimenti. Hanno fame e dà loro un solo simit da dividere, hanno sete e dà loro solo una bottiglietta di acqua da spartire, litigano tra loro e lui assiste nell'ombra. Inaspettatamente, però, decide di accontentare Ceylin e le passa dallo sportellino la coperta e le medicine che aveva chiesto per Samet. Impulsivamente lei gli afferra la mano e inizia a tirare verso di sé, aiutata dagli altri.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE