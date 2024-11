Un Paso Adelante Next dal 27 novembre gratis su Mediaset Infinity

L'amata serie spagnola torna con Un Paso Adelante Next: i nuovi episodi saranno disponibili per la prima volta in Italia dal 27 novembre in streaming gratis su Mediaset Infinity

Un Paso Adelante Next su Mediaset Infinity

Un Paso Adelante Next segna il grande ritorno di una delle serie spagnole più amate a livello internazionale. Le sei stagioni di Un Paso Adelante (2002-2005 in Spagna) hanno dato vita a una serie cult anche per il pubblico italiano.

Un Paso Adelante Next sarà disponibile in Italia dal 27 novembre gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity.

Una nuova generazione di attori e ballerini è pronta a scatenarsi nell'accademia di Carmen Arranz (Lola Herrera).

Un Paso Adelante Next, la trama della serie

Dopo molti anni passati in America, Rober (Miguel Ángel Muñoz) torna a Madrid con l'idea di creare un musical che possa far rinascere il gruppo UPA Dance.

Rober, Silvia (Monica Cruz) e Lola (Beatriz Luengo) inizieranno gli esami di ammissione alla scuola. I nuovi studenti, ballerini, cantanti e compositori, potranno prendere parte al musical di Rober.

Nell'accademia guidata da Silvia, i maestri si troveranno ad affrontare una nuova generazione di adolescenti con i quali non mancheranno gli scontri.

Un Paso Adelante Next: il cast e il ritorno di Monica Cruz e Beatriz Luengo

I fan di Un Paso Adelante saranno felici nel vedere alcuni grandi ritorni nel cast della nuova serie.

Monica Cruz tornerà a interpretare Silvia. Silvia è diventata la direttrice della scuola da quando Carmen Arranz è andata in pensione. Inoltre, è l'insegnante di danza classica della scuola.

Beatriz Luengo vestirà i panni di Lola. Lavora come coreografa e insegnante di danza moderna. Ha lasciato l'Accademia per disaccordi con Silvia e ora le due dovranno provare a riconciliarsi per lavorare insieme.

Miguel Ángel Muñoz darà il volto all'affascinante Rober. Il cantante torna a Madrid da Miami con l'idea di far risorgere il brand Upa.

Un Paso Adelante Next, quante puntate sono

La serie Un Paso Adelante Next è composta da otto puntate della durata di 50 minuti ciascuna.

