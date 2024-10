La nuova edizione de La Talpa sta per prendere ufficialmente il via. Ad annunciarlo è la stessa conduttrice del reality Diletta Leotta, che a Verissimo ha svelato i primi dettagli legati al programma. "La Talpa è un gioco meraviglioso. Ci sarà una parte di spionaggio - dove si cerca di capire chi è la Talpa -, una parte di azione pura - fatta di missioni e sfide al limite della sopportazione umana - e una parte più emotiva", ha rivelato la conduttrice nella trasmissione di Silvia Toffanin. Per quanto riguarda la struttura del programma: "Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie - dove i concorrenti avranno l'interazione con me - e la Villa delle spie, dove vivono i concorrenti".

L'intervista, andata in onda domenica 20 ottobre, è stata anche l'occasione per descrivere le sensazioni vissute alla guida del programma: "Non vedo l'ora, non sto più nella pelle". "Dimenticate la vecchia Talpa, quella che andrà in onda su Canale 5 è un'edizione innovativa e molto sperimentale", aveva già dichiarato l'amministratore Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2024-2025. I concorrenti in gara sono Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Alessandro Egger, Elisa Di Francisca, Ludovica Frasca, Orian Ichaki, Marina La Rosa, Marco Melandri, Andrea Preti e la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini come concorrente unico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE