Lucilla Agosti è una nuova concorrente de La Talpa, il reality che prossimamente in prima serata su Canale 5.

Nata a Poggibonsi l'8 settembre 1978, Lucilla Agosti cresce a Milano, città dove incomincia la sua formazione come attrice. A inizio anni Duemila colleziona diverse esperienze come conduttrice in diversi programmi musicali televisivi. Nello stesso periodo ottiene dei ruoli in film come La febbre di Alessandro D'Alatri e Il seme della discordia di Pappi Corsicato.

Nel 2010 entra a far parte del cast di Distretto di Polizia 10 nel ruolo dell'ispettore Barbara Rostagno; tre anni dopo conduce insieme a Jane Alexander Mistero su Italia 1. Parallelamente alla sua carriera televisiva, porta avanti anche quella come conduttrice radiofonica.

Lucilla Agosti è mamma di Cleo (nata nel 2011), Diego (2013) e Alma (2017).

