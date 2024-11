Lunedì 25 novembre su Canale 5 è andata in onda la quarta puntata de La Talpa condotta da Diletta Leotta. Ecco cos'è successo durante la diretta di Canale 5.

La puntata inizia con il chiarimento tra Marina La Rosa e Andrea Preti, che nei giorni precedenti hanno avuto qualche screzio. Poi, Alessandro Egger racconta la sua infanzia difficile e il rapporto con la madre.

Le grandi prove della quarta puntata

La prima grande prova della serata vede due concorrenti chiusi in una teca trasparente, progressivamente riempita con acqua melmosa. L’obiettivo è liberarsi usando delle chiavi posizionate sul fondo della teca, ma solo quattro di esse possono aprire il lucchetto. I concorrenti, però, non superano la prima prova della serata. Sono stati sabotati dalla Talpa? I concorrenti dichiarano i loro sospetti.

Nell'Anfiteatro di Suti si svolgono le Olimpiadi della Talpa: i concorrenti devono fare una staffetta tra corsa delle bighe, corsa degli asini e lancio del giavellotto. Solo due concorrenti possono arrivare alla sfida finale, mentre Marina La Rosa, eletta regina, osserva dall’alto, prendendo decisioni strategiche cruciali per la squadra.

Nella sfida delle Colonne d’Ercole. Andreas Muller, fresco campione delle Olimpiadi de La Talpa, e Marina La Rosa, regina eletta, affrontano l’eroe Andrea in un duello di forza e resistenza. L’obiettivo è tenere sollevate due colonne, ciascuna del peso di 170 kg, per almeno un secondo in più rispetto al tempo stabilito da Andrea, che resiste per 1 minuto e 35 secondi. In palio, altri 5.000 euro per il montepremi. Andreas sembra reggere bene la pressione, ma è Marina a cedere, facendo sfumare la vittoria.

La prova successiva è ambientata nel Sacro Bosco di Bomarzo, conosciuto come il Parco dei Mostri, dove il gruppo scopre che Lucilla Agosti e Gilles Rocca sono stati rapiti dai guardiani del bosco sacro e rinchiusi in un sarcofago. Sul coperchio del sarcofago sono incisi disegni che celano la combinazione del lucchetto necessario per liberarli. Dopo aver aperto un indizio fornito dalla Talpa, i concorrenti hanno 45 minuti per risolvere gli enigmi e seguire un percorso all’interno del parco. Grazie al lavoro di squadra e alla determinazione, il gruppo riesce a completare la missione, liberando Gilles e Lucilla in tempo.

Nella seconda grande prova della puntata, i concorrenti si cimentano con una gigantesca fionda e una serie di bersagli con valori in denaro. Per ogni bersaglio colpito, l’importo corrispondente viene aggiunto al montepremi, ma sbagliare colore comporta una penalità.

I partecipanti devono arrampicarsi su una scala, raggiungere una bascula e prendere le sfere necessarie per lanciare. Fondamentale il ruolo di Gilles Rocca, utilizzato come contrappeso per la salita. Tra i concorrenti, Andrea Preti è l’unico a centrare un bersaglio da 500 euro, regalando una piccola vittoria al gruppo.

La decisione di Andrea Egger e il primo eliminato della serata

Successivamente, Andrea Egger ha l’opportunità di ricevere un indizio sull’identità della Talpa: per ottenerlo, dovrebbe rinunciare alla propria immunità e sottrarre 20.000 euro dal montepremi. Egger sceglie di non accettare, mantenendo intatto il montepremi.

Nel test sull'identità della Talpa, il concorrente che risponde in maniera corretta a meno domande è Gilles Rocca, che è il primo eliminato a un passo dalla finale.

Tensioni tra Marina La Rosa e Alessandro Egger

I concorrenti devono decidere a quale cifra del montepremi sono disposti a rinunciare per ottenere l’immunità dal prossimo test. Il montepremi attuale è di 58.500 euro, ma Andrea Preti offre ben 43.000 euro, assicurandosi l’immunità ma riducendo drasticamente il tesoro accumulato.

Le tensioni raggiungono il culmine con un duro scontro tra Marina La Rosa e Alessandro Egger. Al centro del dibattito, le scelte strategiche legate al montepremi e all’immunità.

Nelle Cascate delle Marmore, le cascate artificiali più alte d’Europa, i concorrenti si trovano ad affrontare una sfida scegliendo tra due percorsi: l’idrospeed o il river adventure, che combina trekking, nuoto e tuffi. Nonostante le difficoltà e l’imponenza delle cascate, il gruppo supera la prova, portando a termine la missione con successo.

I nuovi eliminati de La Talpa e l'ultima prova

Andrea Preti, Alessandro Egger e Lucilla Agosti sono i finalisti de La Talpa

Orian Ichacki, Andreas Muller e Veronica Peparini sono gli altri eliminati di questa puntata. All'ultima cena, Veronica Peparini e Andreas Muller attaccano Andrea Preti e Alessandro Egger.

Nell’ultima prova della puntata, i quattro finalisti affrontano una sfida basata sulla fiducia reciproca. Divisi in due coppie, Marina La Rosa con Lucilla Agosti e Andrea Preti con Alessandro Egger, devono collaborare per superare un percorso. Lucilla, bendata, deve salire su colonne alte quattro metri e saltare da una colonna all’altra, guidata unicamente dalle istruzioni di Marina. Nonostante le difficoltà, la coppia completa il percorso senza errori. La seconda coppia, composta da Andrea e Alessandro, affronta la stessa sfida ma commette alcuni errori, accumulando penalità. Alla fine, il gruppo riesce a conquistare un totale di 14.500 euro per il montepremi.

È arrivato il momento dell'ultimo test: Marina La Rosa è eliminata.

Il vincitore e l'identità della Talpa

Diletta Leotta annuncia la vittoria di Alessandro Egger e l'identità della Talpa: si tratta di Lucilla Agosti.

