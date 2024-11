Lucilla Agosti è la Talpa, le reazioni alla rivelazione

La quarta puntata de La Talpa, in onda lunedì 25 novembre su Canale 5, si è conclusa con i verdetti finali. Se Alessandro Egger è riuscito ad ottenere la vittoria aggiudicandosi il montepremi finale, Lucilla Agosti ha invece rivelato di essere la Talpa, scatenando numerosi commenti su X da parte dei telespettatori. "È stato snervante, la cosa più difficile è stata il non poter entrare nel gruppo per paura che qualche cosa trapelasse da me - ha raccontato alla conduttrice Diletta Leotta, di fronte agli altri concorrenti del reality - Dovevo sempre essere sotto controllo, pur cercando di mostrarmi, di fare qualcosa che potesse far percepire il mio carattere e la mia struttura, ma mantenendo il focus sulla missione". Quindi, Lucilla Agosti ha proseguito soffermandosi ancora sulle difficoltà del suo ruolo: "Man mano che il gioco andava avanti, ci si conosceva sempre di più e si condivideva di più. Ma io dovevo sempre sabotare, e questa cosa mi procurava una spaccatura profondissima". "È stata un'esperienza che mi ha dato tanto - ha concluso infine - Mi sono sentita tagliata fuori, ma allo stesso tempo parte di un meccanismo che portava il mio nome".

