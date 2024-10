Marina La Rosa è una nuova concorrente de La Talpa, il reality al via prossimamente in prima serata su Canale 5.

Nata a Messina il 21 gennaio 1977, raggiunge la notorietà prendendo parte alla prima edizione del Grande Fratello, per poi partecipare a diversi programmi televisivi e a studiare recitazione. Nel 2002 compare in alcune puntate della celebre fiction americana Beautiful, mentre l'anno seguente entra nel cast di Carabinieri 2 e Un posto al sole. Lo stesso anno la vede debuttare anche a teatro, mentre dal 2005 si misura anche come conduttrice televisiva. Durante la stagione televisiva 2016-17 partecipa come opinionista al programma Il giallo della settimana, lo spin-off di Quarto Grado in onda su TgCom24. La sua carriera prosegue tra televisione, teatro e radio, fino al secondo posto raggiunto a L'isola dei famosi 2019, alle spalle di Marco Maddaloni.

