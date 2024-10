Tutto pronto per il grande ritorno de La Talpa, in onda prossimamente su Canale 5. L'attesissima edizione 2024 del reality vede alla conduzione Diletta Leotta che, ospite a Verissimo, a proposito dell'inizio programma, ha dichiarato: "Non vedo l'ora, non sto più nella pelle". La conduttrice ha rivelato a Silvia Toffanin anche qualche dettaglio in più su questa nuova edizione: "Non ci sarà uno studio, ma la Corte delle spie - dove i concorrenti avranno l'interazione con me - e la Villa delle spie, dove vivono i concorrenti".

A proposito dei concorrenti, andiamo a conoscere meglio il cast.

La Talpa 2024, ecco tutti i concorrenti

I concorrenti in gara a La Talpa 2024 sono: Gilles Rocca, attore e imprenditore di 41 anni, che ha lavorato in serie tv di successo e concorrente de L'Isola dei Famosi nel 2021; Lucilla Agosti, conduttrice di numerose trasmissioni televisive e radiofoniche, con all'attivo diverse esperienze come attrice; Alessandro Egger, modello di origini italo-serbe che ha recitato in House of Gucci con Lady Gaga e Al Pacino; Elisa Di Francisca, campionessa olimpica specializzata nel fioretto; Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia e oggi opinionista televisiva di programmi come Pomeriggio Cinque e Morning News; Orian Ichaki, modella che il pubblico italiano ha conosciuto nei panni di Madre Natura in alcune puntate della trasmissione Ciao Darwin 9 - Giovanni 8,7; Marina La Rosa, attrice e indimenticabile concorrente della prima edizione del Grande Fratello; Marco Melandri, ex pilota motociclistico che ha preso parte anche alla sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi; Andrea Preti, attore di origini danese concorrente nel 2026 d e L'Isola dei Famosi; e, infine, come concorrente unico, la coppia Andreas Muller e Veronica Peparini, ballerino e coreografa, genitori delle gemelline Penelope e Ginevra.

