I titoli di giugno 2025 di Mediaset Infinity

Con l’arrivo dell’estate, il catalogo Mediaset Infinity si arricchisce di titoli imperdibili. A giugno, la piattaforma gratuita di Mediaset propone prime visioni assolute come Doppio Gioco con Alessandra Mastronardi e La Notte nel Cuore, il ritorno dei quiz-show cult Sarabanda Celebrity. Ma non solo: nuove stagioni di serie amatissime, grandi classici da rivedere, serie tv e tanto sport in diretta.

Mediaset Infinity, cosa vedere gratis a giugno

Tra le uscite più attese di giugno spicca Doppio Gioco, serie-thriller con protagonista Alessandra Mastronardi nei panni di Daria, una pokerista professionista arrestata e costretta a collaborare con i Servizi segreti per catturare un pericoloso narcotrafficante. Con lei, Max Tortora e Simone Liberati.

Altro titolo da non perdere è la prima visione assoluta di La Notte nel Cuore, una serie turca che racconta di due gemelli che ritrovano la madre naturale, che li aveva abbandonati anni prima. Nel cast: Esra Dermancıoğlu e Burak Sergen.

L'intrattenimento e le serie tv di giugno su Mediaset Infinity

A giugno torna anche Sarabanda Celebrity. Il format cult si rinnova con protagonisti del mondo dello spettacolo pronti a sfidarsi tra note, indovinelli e sorprese in prima serata.

Ogni lunedì in seconda serata arriva Storie non ordinarie di famiglie, il racconto emozionante di legami familiari fuori dal comune.

Il giovedì sera proseguono le puntate di Avanti un altro. Ogni mercoledì in prima serata l'appuntamento è con il reality più seguito dell’estate: L’Isola dei Famosi. Su Mediaset Infinity sono disponibili anche le puntate di Caduta Libera.

Le serie turche di giugno su Mediaset Infinity

Continua l’appuntamento quotidiano con i grandi successi turchi. In prima visione assoluta arriva La Forza di una Donna, remake del pluripremiato drama giapponese Woman, distribuito in tutto il mondo e acclamato da critica e pubblico. La protagonista, Bahar, interpretata da Özge Özpirinçci, è una madre single che lotta ogni giorno per dare un futuro ai suoi figli.

Prosegue anche Tradimento con nuovi episodi in day-time e il venerdì in prima serata.

Spazio anche al finale della prima stagione di Segreti di famiglia, previsto per mercoledì 11 giugno, a cui seguiranno gli episodi della seconda stagione .

Tra le altre serie da non perdere ci sono DayDreamer, Love, Reason, Get Even disponibili on demand in versione completa, e la seconda stagione di The Family.

Eventi sportivi e speciali in streaming su Mediaset Infinity

Il 21 giugno, in diretta, va in scena l’adrenalina della Formula E con l’E-Prix di Jacarta, tappa cruciale del mondiale elettrico.

Per gli appassionati di basket, sono disponibili gli highlights dei playoff LBA, con le migliori azioni e i momenti decisivi del campionato italiano.

E per chi non vuole rinunciare al calcio internazionale, il Mondiale per Club è pronto a regalare emozioni ai tifosi con le migliori squadre del mondo, tra cui le italiane Juventus e Inter.

Scopri tutto il catalogo di giugno di Mediaset Infinity

L’offerta di giugno non si ferma qui. Da lunedì a venerdì, in day-time, ci sono due episodi al giorno della sesta stagione di All American. Spencer e i suoi amici dovranno affrontare nuovi e significativi capitoli, sia nella professione che nella vita. Le aspirazioni di Spencer per il salto in NFL dovranno tenere conto delle pressioni della fama e i suoi potenziali risvolti nel rapporto con Olivia che, tornata a Los Angeles dopo un periodo a Londra, ha difficoltà sia con lui che con il resto del gruppo. Intanto, Jordan si mette in luce, e affronta sfide e trionfi, dentro e fuori dal campo.

Su Mediaset Infinity ci sono anche le stagioni 10 e 11 di Hamburg Distretto 21 e i nuovi episodi di Monk (stagioni 7 e 8, Schitt’s Creek e The Big Bang Theory (stagione 7).

Per i più piccoli tornano le avventure di L’Ape Maia, Nanà Supergirl e Che campioni Holly e Benji, con nuovi episodi ogni settimana.

Infine, se ti sei perso qualche episodio, recupera on demand titoli come Maria Corleone e Love, Reason, Get Even.

Mediaset Infinity: scopri tutto il catalogo

La proposta di Mediaset Infinity non finisce qui, perché il catalogo si aggiorna costantemente: non perderti il meglio dei programmi tv, del cinema, delle fiction e serie tv, dei documentari, dei titoli nella categoria Kids.

