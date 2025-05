A Pomeriggio Cinque, Alessandra Mastronardi racconta la serie Doppio gioco in partenza martedì 27 maggio su Canale 5.

Nella nuova fiction di Canale 5, Alessandra Mastronardi interpreta la protagonista Daria Giraldi: “Tutti i personaggi che interpretiamo hanno parti di noi dentro. Sicuramente non sono spigolosa come Daria, ma una parte di me lo è”.

“Questa donna è orfana, c’è qualcosa che va oltre il giallo in questa storia?”, chiede Myrta Merlino. L'attrice spiega il rapporto tra il suo personaggio e quello di Gemini, interpretato da Max Tortora: “La storia è una ricerca di sé e una ricerca sulla memoria. Daria vuole capire se la sua è una memoria idealizzata o una memoria sentita. Incontra questa figura che gli ricorda il padre, ma è brutale e oscura".

Alessandra Mastronardi

“Io e Max Tortora siamo tornati a lavorare insieme, ma non più da pseudo-nipote, adesso in un rapporto one to one”, aggiunge Alessandra Mastronardi parlando del nuovo incontro con Max Tortora dopo aver lavorato insieme per anni sul set de I Cesaroni. Nel video qui sotto, scopriamo il cast e i personaggi di Doppio gioco.

Doppio gioco, la trama della serie

Daria è una giovane donna con la preziosa abilità di "leggere" le persone: una competenza allenata dal padre attraverso il gioco del poker, sin da quando era una bambina.

Proprio per questa capacità i Servizi Segreti le propongono una collaborazione sotto copertura affinché agganci Gemini, un esponente della criminalità internazionale appassionato del gioco d'azzardo.

Ma quando Daria lo incontra, ha la sensazione di conoscerlo, le ricorda qualcuno del suo passato. Daria accetta la missione propostale dal Maggiore Napoli, tenendo per sé questa impressione.

