Alessandra Mastronardi racconta lo sfaccettato personaggio di Daria che interpreta nella nuova serie Doppio gioco, in onda dal 27 maggio su Canale 5

Alessandra Mastronardi torna alla serialità con il personaggio di Daria, una giocatrice d'azzardo con la capacità di leggere le persone, nella serie Doppio gioco in onda da martedì 27 maggio in prima serata su Canale 5.

Presso la Casa del Cinema di Roma, Alessandra Mastronardi racconta come è stato interpretare Daria, l'incontro con Max Tortora a quasi vent'anni dalla prima stagione de I Cesaroni e le sfide affrontate nelle scene d'azione della serie.

Alessandra Mastronardi, Max Tortora, Simone Liberati e il regista Andrea Molaioli (Photo Credit: Matteo Illiano/Mediaset Infinity)

Alessandra Mastronardi è Daria in Doppio gioco: "È diversa da me"

Alessandra Mastronardi rivela le similitudini e le (molte) differenze con la sua protagonista: "Non so giocare a poker, hanno provato a insegnarmi. È stato divertente interpretare Daria perché, come attori, cerchiamo di vivere cose abbastanza lontane da noi".

“Daria è completamente diversa da me. È una donna che sorride pochissimo, il rischio era di essere antipatica. Ha un carattere duro legato alla sua esperienza di vita. Magari ci si costruisce una corazza per difesa e quello diventa l’unica casa che conosci. Daria mi ha aiutato ad avvicinarmi a questi caratteri che sembrano un po’ antipatici”, spiega l'attrice parlando del rapporto instaurato con il suo personaggio.

Riguardo l'abilità di leggere le persone che Daria ha ereditato da suo padre, Mastronardi aggiunge: "Noi tutti capiamo la prima volta quando non sbagliamo quasi mai. Tutti noi abbiamo una sensibilità diversa, io a volte do troppe possibilità per poi ricredermi".

Alessandra Mastronardi su I Cesaroni: "Sono evoluzioni di vita"

Sul set di Doppio gioco, Alessandra Mastronardi è tornata a lavorare con Max Tortora dopo aver condiviso con lui il successo de I Cesaroni: "Quando ci siamo conosciuti con Max Tortora, io avevo 19 anni, era vent’anni fa". Alla domanda dedicata alla sua assenza dalla nuova stagione dei Cesaroni, attualmente in corso di registrazione, l'attrice spiega: "Nessuno abbandona nessuno. Sono evoluzioni di vita".

Alessandra Mastronardi in Doppio gioco

Alessandra Mastronardi sulle scene d'azione: "Sembrava Mission Impossible"

Come sottolineato dal regista Andrea Molaioli, Doppio gioco alterna generi diversi che vanno dal thriller al crime fino all'action.

Proprio le scene d'azione, hanno rappresentato un'adrenalinica prima volta per Alessandra Mastronardi: “Sull’action non mi ero ancora molto cimentata. Sembrava un po’ Mission Impossible. Quando siamo arrivati a fare alcune scene d'azione quasi non ci credevo. È stato molto divertente”.

Sui motivi che l'hanno spinta ad accettare il ruolo di Daria, l'attrice spiega: “Mi ha colpito fin da subito il primo episodio della serie. E poi l’incontro con Andrea Molaioli mi ha fatto decidere. È stata una sfida entusiasmante e diversa. Una bella occasione”.

