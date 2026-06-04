Nuove serie proposte in prima visione assoluta, programmi di intrattenimento e molto altro ancora. Durante il mese di giugno, il catalogo gratuito di Mediaset Infinity si arricchisce di nuovi titoli disponibili in streaming e on demand.

Far away, Montmartre, L'erede: le nuove serie tv di Canale 5

Dopo l'avvincente finale de La forza di una donna e delle vicende che hanno segnato la settima stagione de I Cesaroni, il palinsesto di Canale 5 offre diverse nuove fiction da non perdere.



Venerdì 29 maggio ha debuttato in prima serata L'erede, serie turca che affronta temi universali come identità, appartenenza, tradizioni e che riporta sullo schermo diversi volti già apprezzati dal pubblico italiano. İlhan Şen, già protagonista di Love, Reason, Get Even; Aybüke Pusat, apprezzata in Everywhere I Go e Dreams and Realities e Biran Damla Yılmaz, presente in Forbidden Fruit.



Ambientato a Urfa, città nel sud-est della Turchia, la serie si concentra sulla storia del giovane chirurgo Serhat, che dopo aver sposato la donna che ama, Melek, è costretto a tornare nella terra d'origine. Qui verrà presto coinvolto in un'antica faida familiare e sarà obbligato a unirsi con un rito religioso a Yıldız.

Passioni, verità taciute e destini intrecciati sono destinati a cambiare per sempre, la vita di tutti i protagonisti.



Dal lunedì al venerdì alle 14.45, a partire dal 3 giugno, prende il via Far Away. Uzak Şehir, questo il titolo originale segue le vicende di Alya, trasferitasi in Canada da diversi anni. Alla morte in circostanze misteriose del marito Boran, la giovane e il figlio della coppia decide di rispettare le ultime volontà dell'uomo, celebrando il funerale in Turchia. Una volta tornata nella terra natale, dovrà confrontarsi con la potente famiglia guidata dalla suocera Sadakat, decisa a trattenere Alya e suo figlio in quella che si rivelerà una trappola fatta di segreti e contrasti interni.

Da giovedì 4 giugno, in prima serata su Canale 5, tocca al debutto di Montmartre. La serie francese con protagonisti Alice Dufour, Victor Meutelet e Claire Romain è un viaggio nella Parigi della Belle Époque, dove si consuma un'indagine destinata a incrociare il destino dei tre protagonisti.

La ballerina di cabaret Céleste si spoglia in scena per finanziare la ricerca dei fratelli scomparsi dopo l'omicidio del padre. La sua indagine coinvolgerà presto Arsène, deciso a ribellarsi alla famiglia per poter vivere liberamente la propria omosessualità e Rose, giovane lavandaia costretta dal fidanzato a lavorare in un bordello.