Dopo un'adrenalinica prima puntata che ha visto l'ingresso di dodici concorrenti (che si aggiungono ai quattro vip entrati durante l'Open House), il Grande Fratello Vip è pronto a raccontare i primi rapporti, amicizie e scontri che hanno animato la Casa.

Ilary Blasi nella prima puntata del GF Vip 2026

Quando va in onda la seconda puntata del GF Vip?

La seconda puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda venerdì 20 marzo in prima serata su Canale 5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity.

Nei primi giorni nella Casa, i vip hanno cominciato a farsi conoscere dagli altri concorrenti. Alessandra Mussolini ha ripensato allo scontro avuto con Selvaggia Lucarelli durante la diretta. "Ho sbagliato. Sono caduta nel tranello", ha dichiarato Alessandra parlando con i suoi compagni.

Francesca Manzini è riuscita a parlare a cuore aperto con Adriana Volpe riguardo la sua decisione di stare da sola: "E mi rendo conto che, da quasi un anno, ho deciso di stare da sola per proteggermi, perché non mi fido".

Antonella Elia ha vissuto un momento di grande sconforto e si è lasciata andare a un pianto liberatorio. Marco Berry ha abbracciato la showgirl e ha provato a consolarla: "Goditi quello che hai, quello che hai fatto, quello che sei dentro. È una ricchezza preziosissima"