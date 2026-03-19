"Pensate che io abbia sbagliato? Io mi sento di aver sbagliato. Non dovevo reagire. Ho sbagliato. Sono caduta nel tranello". Al termine della prima puntata del Grande Fratello Vip, Alessandra Mussolini cena insieme ai suoi compagni d'avventura e ripensa al confronto avuto con Selvaggia Lucarelli.

La concorrente sembra essersi pentita di aver risposto a tono all'opinionista in studio: "Ho sbagliato a replicare. Io già conoscevo la Lucarelli, io pensavo che lei fosse un po' più garbata. Mi ha detto tu non sei riuscita a fare niente. Io voglio essere più brava e moderata".

Adriana Volpe esprime il suo punto di vista sull'accaduto: "Io ci sono arrivata adesso alla mia età. Prima a 30 e 40 anni, cercavo sempre un incontro. Però ci sono delle volte in cui questo incontro non ci può essere e devi andare dritta".