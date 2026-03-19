Antonella Elia e Marco Berry

"Goditi quello che hai, quello che hai fatto, quello che sei dentro. È una ricchezza preziosissima", continua Marco, mentre stringe la showgirl che, visibilmente commossa, rimane in silenzio.

Avvolta in un abbraccio affettuoso, Antonella si lascia andare alle emozioni. "La realtà è la nostra esperienza in quel momento. Domani t'innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente. La realtà non esiste, sono momenti", conclude Marco, dando un bacio di conforto sul capo della showgirl.

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