Mentre si trova nel giardino del Grande Fratello Vip, Antonella Elia vive un momento di sconforto e scoppia in un pianto commosso tra le braccia di Marco Berry, che cerca di consolarla.
"Vale la pena lasciar andare e, quando riesci a superare quei momenti, alla fine ti renderai conto di quanto valore davi agli altri", comincia il comico, invitando Antonella a non curarsi dell'opinione di chi non la apprezza.
"Goditi quello che hai, quello che hai fatto, quello che sei dentro. È una ricchezza preziosissima", continua Marco, mentre stringe la showgirl che, visibilmente commossa, rimane in silenzio.
Avvolta in un abbraccio affettuoso, Antonella si lascia andare alle emozioni. "La realtà è la nostra esperienza in quel momento. Domani t'innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente. La realtà non esiste, sono momenti", conclude Marco, dando un bacio di conforto sul capo della showgirl.