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Grande Fratello VIP

NELLA CASA19 marzo 2026

GF Vip, lo sfogo di Antonella Elia e il sostegno di Marco Berry: "Goditi quello che sei dentro"

Antonella Elia vive un momento di grande fragilità nella Casa del GF Vip e Marco Berry cerca di consolarla e farle sentire il suo affetto
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Mentre si trova nel giardino del Grande Fratello Vip, Antonella Elia vive un momento di sconforto e scoppia in un pianto commosso tra le braccia di Marco Berry, che cerca di consolarla.

"Vale la pena lasciar andare e, quando riesci a superare quei momenti, alla fine ti renderai conto di quanto valore davi agli altri", comincia il comico, invitando Antonella a non curarsi dell'opinione di chi non la apprezza.

Antonella Elia e Marco BerryAntonella Elia e Marco Berry

"Goditi quello che hai, quello che hai fatto, quello che sei dentro. È una ricchezza preziosissima", continua Marco, mentre stringe la showgirl che, visibilmente commossa, rimane in silenzio.

Avvolta in un abbraccio affettuoso, Antonella si lascia andare alle emozioni. "La realtà è la nostra esperienza in quel momento. Domani t'innamori e tutto ciò che vedevi nero diventa di un colore differente. La realtà non esiste, sono momenti", conclude Marco, dando un bacio di conforto sul capo della showgirl.

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