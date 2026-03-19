Nella Casa del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini, in un momento di sconforto, si confida con Adriana Volpe, raccontandole un periodo delicato della sua vita.
Francesca confessa di aver scelto, dopo la fine della sua ultima relazione, di dedicarsi a se stessa: "Ho una memoria affettiva fotografica incredibile, ricordo perfettamente come stavo. E mi rendo conto che, da quasi un anno, ho deciso di stare da sola per proteggermi, perché non mi fido".
Allora, Adriana le chiede cosa le abbia fatto perdere la fiducia e la risposta di Francesca è netta: "Il fatto di non poter contare sulle persone, soprattutto sugli uomini".
L'imitatrice racconta anche di aver costruito da sola il proprio percorso di crescita: "Non ho avuto guide, né esempi. Anzi, sono stata io l'esempio per me stessa, per costruirmi, crescere e diventare donna".
Francesca sottolinea che, per la prima volta, sta bene da sola. Nonostante tutto, non esclude che l'amore possa far parte della sua vita in futuro: "Non ho detto che non ci credo. Ci crederò, ma con i miei tempi". E aggiunge: "A volte mi chiedo se avrò la volontà di scegliere una persona al posto della mia solitudine".
A sostenerla, le parole di Adriana Volpe, che la consola e la incoraggia: "Hai attraversato un grande dolore e hai avuto la forza di allontanarti da questa persona, cosa che non tutte riescono a fare. Adesso serve energia positiva: stare bene".
Francesca Manzini, 35 anni, è nata a Roma il 10 agosto 1990. Da giovanissima lavora nei villaggi turistici, poi nel 2009 debutta in tv dimostrando in poco tempo di essere un'artista completa.
Nel 2009 è a Festa Italiana, dove imita Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 affianca Piero Chiambretti in Grand Hotel Chiambretti e Matrix Chiambretti. Nel 2016 lavora in radio, a RDS, dove collabora tuttora.
Nel 2018 Carlo Verdone la vuole nel film Benedetta follia. La consacrazione arriva nel 2019 con Amici Celebrities. Nel 2020 e nel 2024 conduce Striscia la Notizia e nel 2020 è una delle concorrenti di Tale e Quale Show.