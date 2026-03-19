L'imitatrice racconta anche di aver costruito da sola il proprio percorso di crescita: " Non ho avuto guide , né esempi. Anzi, sono stata io l'esempio per me stessa, per costruirmi, crescere e diventare donna".

Allora, Adriana le chiede cosa le abbia fatto perdere la fiducia e la risposta di Francesca è netta: " Il fatto di non poter contare sulle persone, soprattutto sugli uomini".

Francesca confessa di aver scelto, dopo la fine della sua ultima relazione, di dedicarsi a se stessa: "Ho una memoria affettiva fotografica incredibile, ricordo perfettamente come stavo. E mi rendo conto che, da quasi un anno, ho deciso di stare da sola per proteggermi, perché non mi fido".

Adriana Volpe e Francesca Manzini

Francesca sottolinea che, per la prima volta, sta bene da sola. Nonostante tutto, non esclude che l'amore possa far parte della sua vita in futuro: "Non ho detto che non ci credo. Ci crederò, ma con i miei tempi". E aggiunge: "A volte mi chiedo se avrò la volontà di scegliere una persona al posto della mia solitudine".

A sostenerla, le parole di Adriana Volpe, che la consola e la incoraggia: "Hai attraversato un grande dolore e hai avuto la forza di allontanarti da questa persona, cosa che non tutte riescono a fare. Adesso serve energia positiva: stare bene".

Chi è Francesca Manzini, la concorrente del Grande Fratello Vip

Francesca Manzini, 35 anni, è nata a Roma il 10 agosto 1990. Da giovanissima lavora nei villaggi turistici, poi nel 2009 debutta in tv dimostrando in poco tempo di essere un'artista completa.

Nel 2009 è a Festa Italiana, dove imita Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 affianca Piero Chiambretti in Grand Hotel Chiambretti e Matrix Chiambretti. Nel 2016 lavora in radio, a RDS, dove collabora tuttora.

Nel 2018 Carlo Verdone la vuole nel film Benedetta follia. La consacrazione arriva nel 2019 con Amici Celebrities. Nel 2020 e nel 2024 conduce Striscia la Notizia e nel 2020 è una delle concorrenti di Tale e Quale Show.

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