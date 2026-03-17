Adriana Volpe 52 anni, è nata a Trento il 31.05.73. Si trasferisce a Milano nel 1990 e inizia a fare la modella calcando le passerelle di Parigi, Zurigo e Tokyo.

Nel 1992 debutta in Rai e il programma che le darà notorietà sarà Scommettiamo Che? al fianco di Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e il maestro Mazza. Nel 1999 conduce Mezzogiorno in Famiglia. Dal 2003 al 2009 è al timone di Mattina in Famiglia. Nel 2007 è una delle concorrenti della seconda edizione del talent show Notti sul ghiaccio. Da settembre 2009 co-conduce I fatti vostri, passa successivamente a Mezzogiorno in Famiglia al fianco di Massimiliano Ossini.

Nel suo curriculum anche una serie di film famosi: Viaggi di nozze, Croce e Delizia, Arresti Domiciliari. È stata concorrente di GF Vip 4 (2020), che fu costretta ad abbandonare per ragioni personali, e opinionista di GF Vip 6.

