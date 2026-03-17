Francesca Manzini, 35 anni, è nata a Roma il 10.08.90.Da giovanissima ha lavorato per anni nei villaggi turistici, poi nel 2009 debutta in tv dimostrando in poco tempo di essere un'artista completa, andando oltre le imitazioni con cui si è fatta conoscere. Nel 2009 è a Festa Italiana (Rai1) dove imita Sandra Mondaini, Mara Venier e Sabrina Ferilli. Nel 2016 affianca Piero Chiambretti in Grand Hotel Chiambretti e Matrix Chiambretti. Nel 2016 lavora in radio, a RDS, dove collabora tuttora. Nel 2018 Carlo Verdone la vuole nel film Benedetta follia. La consacrazione arriva nel 2019 con Amici Celebrities. Nel 2020 e nel 2024 conduce Striscia la Notizia. Nel 2020 è una delle concorrenti di Tale e Quale Show.