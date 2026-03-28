Ilary Blasi apre la puntata annunciando i temi della puntata e, dopo aver salutato i concorrenti, chiude il televoto: chi tra Alessandra, Francesca, Lucia e Marco vincerà l'immunità? Poi annuncia che la prossima puntata andrà in onda lunedì 30 marzo .

Ilary Blasi

Negli ultimi due giorni ci sono state tensioni nel Gold club , capitanato da Giovanni Calvario, I concorrenti ne discutono in salone e alla fine Ilary scioglie i due Club : "Sarete tutti insieme".

GionnyScandal va nella Nuvola e racconta la sua malinconia, ma fuori ad aspettarlo davanti alla Porta rossa c'è la fidanzata Clara. Dopo aver raccontato la sua storia, Gionny sembra sul punto di voler abbandonare al gioco. Ilary, però, lo invita ad andare davanti alla Porta Rossa ed è qui che rivede la sua compagna: "Sono qua per te per farti capire che va tutto bene. Devi andare avanti e devi resistere".

Il concorrente ora è di fronte a un bivio: rimanere nella Casa o seguire la Clara fuori dalla Porta rossa? Gionny vorrebbe uscire, ma Ilary chiama Marco Berry e Alessandra Mussolini per fargli cambiare idea. "Il mio cuore, non appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con Clara. Ma tra un mese e mezzo, l'altra metà la do a loro perché è grazie a loro che ho sorriso qua dentro", dichiara GionnyScandal, che abbandona definitivamente il Grande Fratello Vip. Tutti i concorrenti si raccolgono attorno a lui e lo salutano calorosamente.

Antonella Elia contro Adriana Volpe e Dario Cassini

È il momento della verità per le donne della Casa: Alessandra Mussolini, Paola Caruso e Antonella Elia dicono quello che pensano di Adriana Volpe, di nuovo al centro di alcune polemiche. Ma proprio nel bel mezzo della discussione parte all'improvviso il jingle "Baciami ancora", che invita tutti i concorrenti a scambiarsi un bacio a stampo.

Antonella Elia, in confessionale, sta per incontrare Dario Cassini, eliminato durante la terza puntata, per un nuovo confronto. I due si ritrovano nella camera da letto, dove l’ex concorrente si presenta con un mazzo di fiori. Alessandra Mussolini si unisce a loro e Dario le regala una collana di cipolle.

Alessandra Mussolini contro tutti

Alessandra Mussolini accusa Francesca Manzini di essere "finta". L'imitatrice si difende: "Tutto ciò che è qua, è parte di me. Non è una recita. Nascondo dei miei dolori, delle mie insicurezze". Alessandra la invita a tirarli fuori, ma Francesca risponde: "Tu predichi bene e poi razzoli male, perché tu non vuoi parlare di nulla. Sono me stessa con chi si avvicina a me".

Alessandra se la prende anche con Raimondo Todaro, che chiama "meschinetto" e che accusa di aver usato "violenza verbale" nei suoi confronti: "Ce l'hai a morte con me".

I concorrenti si sfidano in una "battle" di ballo: Raimondo Todaro e Francesca Manzini si esibiscono sulle note di Dirty Dancing, Antonella Elia e Giovanni Calvario sul rock acrobatico di Johnny B. Goode.

Ilary interpella Lucia Ilardo e Renato Biancardi: dopo il primo bacio, il concorrente la nomina, ma il giorno dopo Lucia era di nuovo tra le braccia di Renato. "Il bacio con Lucia non è arrivato dopo una conoscenza, è arrivato all'improvviso. Quindi, con o senza bacio, io dovevo votare lei, perché con le altre persone avevo uno storico", spiega il musicista.

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