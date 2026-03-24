Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Lucia Ilardo e Renato Biancardi, chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip

Lucia Ilardo, 28 anni, è nata a Torre del Greco (NA) il 14 ottobre 1997, ma è cresciuta a Vignola, in provincia di Modena. Lavora come consulente amministrativa in un’agenzia di marketing e comunicazione e studia per diventare speaker radiofonica. È diventata nota al pubblico l’estate scorsa, quando ha partecipato a Temptation Island insieme all'ex fidanzato Rosario.

Renato Biancardi, 32 anni, è nato a Napoli il 31 agosto 1993. La sua notorietà nasce dalla passione per la musica: alcuni suoi brani sono diventati veri e propri tormentoni virali, tra cui Pino Gvnchy. Ha collaborato con MTV come inviato e nel 2018 ha preso parte alla prima edizione di Ex on the Beach. Oltre alla carriera nello spettacolo, Renato è anche imprenditore: gestisce la palestra di famiglia e un centro di personal fitness.

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