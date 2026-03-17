Raul Dumitras, 25 anni, è nato a Braila (Romania) il 01.08.2000, ma si è trasferito con i suoi genitori in Italia quando era ancora piccolissimo.

Ha partecipato a Temptation Island 2024 in coppia con la fidanzata dell'epoca, Martina De Ioannon. La storia tra i due è stata molto travagliata e turbolenta e naufraga durante il programma. I due ne escono non più in coppia e il loro amore si conclude definitivamente dopo quella esperienza tv.

Raul continua a collaborare nell'azienda di famiglia, ma ha realizzato anche il suo sogno nella musica e sta ottenendo grande successo nella sua nuova attività di dj.

