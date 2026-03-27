GionnyScandal abbandona il Grande Fratello Vip. Il cantante esce definitivamente dalla Casa dopo aver incontrato la fidanzata Clara davanti alla Porta Rossa.

"Il mio cuore, non appena ha visto Clara, non ci ha pensato un secondo. Vado con Clara. Ma tra un mese e mezzo, l'altra metà la do a loro perché è grazie a loro che ho sorriso qua dentro", dichiara il concorrente prima di salutare tutti gli inquilini.

L'umore dell'ex concorrente era emerso già nella Nuvola, dove aveva raccontato la sua storia: abbandonato dai genitori biologici a tre mesi, è stato adottato da una famiglia in Brianza, ma è rimasto orfano a dieci anni dopo aver assistito alla morte improvvisa della madre per infarto mentre era intento a colorare.

Grazie a Le Iene, era riuscito a rintracciare i genitori biologici: l'incontro con la madre era stato emozionante, ma il rapporto con il padre biologico si era interrotto bruscamente dopo una richiesta economica inaspettata. "Se non avessi sofferto così tanto, probabilmente non avrei mai iniziato a scrivere canzoni", dichiara Gionny.

GionnyScandal incontra la fidanzata Clara