Michele aveva subito una lesione permanente al nervo sciatico nel 2022, durante un soggiorno a Sharm el-Sheikh, in seguito a un'iniezione praticata da un medico locale dopo che il bambino aveva detto di avere la febbre. Rientrata d'urgenza in Italia, Paola aveva scoperto che il danno era irreversibile e che il figlio avrebbe potuto camminare solo con il tutore. Successivamente lo aveva portato negli Stati Uniti, dove un intervento chirurgico gli aveva permesso di camminare senza tutore, ma il danno sarebbe permanente.

Paola Caruso

Di fronte al videomessaggio del figlio, Paola non riesce a trattenere le lacrime: "Ho avuto sempre questo senso di colpa che mi ha devastato, di non aver dato a mio figlio una famiglia, un padre". Poi aggiunge: "Mi sento sempre che potrei fare di più di quello che faccio, che non è mai abbastanza. Io cerco di dare il cento per cento, ma è come se fosse sempre tutto inutile, perché comunque mio figlio soffre".

Paola spiega anche come abbia usato la sua immagine pubblica: "Quella parte di me, quella leggerezza, quella risata, quell'essere il personaggio che tutti conoscono, è stata la mia valvola di sfogo, il mio scudo. Mi son fatta forza perché se cadevo io cadeva mio figlio". Poi aggiunge: "Mio figlio ha dovuto affrontare ospedali, operazioni, aghi, punti, gessi, interventi e non se lo meritava perché non aveva fatto nulla".

Paola spiega che Michele dovrà affrontare un nuovo intervento negli Stati Uniti: "Questa cosa mi devasta perché lo dovevo fare per lui, però io so che lui non vuole, non ce la fa più, ma lo devo fare. Devo essere ancora più forte stavolta".

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