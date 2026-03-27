In nomination ci sono Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry.

Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 27 marzo del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico .

Alessandra Mussolini

Il concorrente più votato dal pubblico è Alessandra Mussolini e ottiene l'immunità. Inoltre, ha il potere di mandare direttamente in nomination Marco Berry: "Credo che lui possa sopportare di più emotivamente un televoto".

Alessandra deve anche decidere, di volta in volta, chi farà le nomination palesi e chi quelle segrete.

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