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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO27 marzo 2026

Grande Fratello Vip, chi è il preferito al televoto del 27 marzo

Durante la puntata del 27 marzo del GF Vip, Ilary Blasi svela il risultato del televoto e il concorrente preferito dal pubblico
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Arriva il verdetto del televoto nel corso della puntata di venerdì 27 marzo del Grande Fratello Vip. Ecco chi è il preferito del pubblico.

In nomination ci sono Lucia Ilardo, Alessandra Mussolini, Francesca Manzini e Marco Berry.

Alessandra MussoliniAlessandra Mussolini

Il concorrente più votato dal pubblico è Alessandra Mussolini e ottiene l'immunità. Inoltre, ha il potere di mandare direttamente in nomination Marco Berry: "Credo che lui possa sopportare di più emotivamente un televoto".

Alessandra deve anche decidere, di volta in volta, chi farà le nomination palesi e chi quelle segrete.

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