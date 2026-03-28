Le nomination del 27 marzo

Alessandra Mussolini è la preferita dal pubblico: oltre a conquistare l'immunità, decide di mandare direttamente al televoto Marco Berry.

Le nomination della quarta puntata del GF Vip 2026 iniziano con le scelte degli uomini, che possono nominare solo altri uomini. Alessandra Mussolini decide chi tra di loro farà le nomination palesi in salone e chi quelle segrete in confessionale.

Marco Berry, Giovanni Calvario e Raul Dumitras sono gli uomini in nomination.

Le donne votano le altre donne nella mystery room, dove ognuna ha di fronte delle carte con i volti delle altre concorrenti. Devono prendere una carta e metterla a faccia in giù al centro del tavolo. Le nominate sono Adriana Volpe, Antonella Elia, Francesca Manzini, Ibiza Altea e Lucia Ilardo.

Alla chiusura del televoto, il Vip meno votato sarà eliminato.

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