La serata si apre con un focus su Valeria Marini . Negli ultimi giorni la showgirl ha manifestato una certa sofferenza nella Casa e dopo aver minacciato di lasciare il reality ha avuto da ridire con alcuni concorrenti. Ora che la crisi sembra essere superata, Valeria Marini è chiamata al confronto con il resto della Casa: "Mi sono spaventata perché ho preso un brutto colpo in faccia e non volevo fare la vittima", commenta riferendosi alla caduta che l'ha vista protagonista con Carmen Di Pietro . "Il mio errore è stato quello di non coinvolgermi nel mio malessere", ha spiegato. Le discussioni, però, non sembrano destinate a placarsi.

Ilary Blasi chiama nella Nuvola i quattro concorrenti finiti in nomination al termine della scorsa puntata. La prima a salvarsi è Carmen Di Pietro, seguito da Alessandro Varsi. Tra Valeria Marini e Jonathan Kashanian, quest'ultimo risulta il meno votato e diventa così il primo candidato alla prossima eliminazione .

Nuove tensioni coinvolgono il gruppo dei più giovani - composto da Piera Meloni, Alessandro Roncaccia, Alessandro Varsi, Giacomo Gallani e Megan Ria -, sotto accusa per alcuni atteggiamenti poco apprezzati da Guendalina Tavassi e Alex Belli su tutti. Anche Andreas Muller si espone nel merito, riflettendo su alcune scelte che hanno visto i ragazzi muoversi nella stessa direzione. Poco più tardi la discussione si sposta nuovamente su Valeria Marini, ai ferri corti con Giulia Provvedi .

In Mistery, Megan Ria ripercorre le difficoltà vissute durante la sua infanzia. Un periodo complicato, fatto di sacrifici, rinunce e di importanti responsabilità nei confronti degli altri fratelli. "A casa non potevo permettermi di vivere l'infanzia con leggerezza e spensieratezza. Questo mi ha portato a essere la persona che sono ora e lo racconto con consapevolezza, ringrazio la vita che ho avuto per dove mi ha portato", racconta la ballerina, che ringrazia la madre per averle fatto inseguire il suo sogno.

Le emozioni per Megan Ria non sono finite, perché poco più tardi arriva il toccante abbraccio con la madre. "In tanti momenti è stata lei a farmi da mamma e lei è la mia migliore amica. Mi chiama anche alle 3 o alle 4 di notte", racconta mamma Linda.

La sorpresa per Carmen Di Pietro

Il Grande Fratello Vip 9 riserva una sorpresa inaspettata a Carmen Di Pietro. Durante l'esperienza nella Casa, la showgirl si è soffermata più volte sul suo primo amore Luigi, un ragazzo conosciuto quando aveva circa 14 anni e rimasto per sempre nel suo cuore. Carmen Di Pietro aveva più volte manifestato il suo dispiacere per non essere più riuscita a contattare il primo fidanzatino, ma il reality è riuscito a portare Luigi nella Casa per un momento di grande felicità.

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