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IL VERDETTO19 ottobre 2026

Grande Fratello Vip 9, il risultato del televoto del 19 ottobre

Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 in onda lunedì 19 ottobre, Ilary Blasi annuncia l'esito del televoto
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Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5, arriva il momento di scoprire l'esito del televoto che vedeva in nomination Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Valeria Marini.

Grande Fratello Vip 9, chi è il primo candidato all'eliminazione

Ilary Blasi invita i quattro concorrenti in nomination a raggiungere la Nuvola per annunciare la decisione del pubblico. La prima a salvarsi è Carmen Di Pietro, mentre pochi minuti più tardi tocca ad Alessandro Varsi, piacevolmente sorpreso dal risultato.
Nel testa a testa finale con Valeria Marini, Jonathan Kashanian risulta il meno votato dal pubblico, diventando così il primo candidato alla prossima eliminazione.

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