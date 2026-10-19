Durante l'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9, in onda lunedì 19 ottobre su Canale 5, arriva il momento di scoprire l'esito del televoto che vedeva in nomination Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Valeria Marini.
Ilary Blasi invita i quattro concorrenti in nomination a raggiungere la Nuvola per annunciare la decisione del pubblico. La prima a salvarsi è Carmen Di Pietro, mentre pochi minuti più tardi tocca ad Alessandro Varsi, piacevolmente sorpreso dal risultato.
Nel testa a testa finale con Valeria Marini, Jonathan Kashanian risulta il meno votato dal pubblico, diventando così il primo candidato alla prossima eliminazione.