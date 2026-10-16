Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Di Pietro tornano a parlare dell'incidente avvenuto nella scorsa puntata. Davanti alle immagini della caduta, la showgirl commenta: "Ho preso una bella testata in faccia, mi sono fatta male senza motivo". Carmen Di Pietro spiega cosa voleva fare: "Volevo saltarle in braccio come quando abbiamo fatto l'esibizione. È stato un incidente".
Ilary Blasi mostra poi alle due concorrenti una serie di meme sull'accaduto, ma Marini appare infastidita, soprattutto perché gli altri VIP non le hanno mostrato solidarietà: "Mi sono presa un pugno in faccia". Marina La Rosa commenta: "Le manca l'autoironia". Valeria replica: "Sono in un momento di grande sensibilità perché io sono caduta male".
L'episodio risale alla puntata di lunedì 12 ottobre. Ilary Blasi aveva chiamato le due concorrenti nella Nuvola per decidere cosa fare dello specchio rotto di Carmen, e loro avevano scelto di buttarlo. Subito dopo, Di Pietro aveva provato a salire in braccio a Marini, facendola finire rovinosamente a terra. "Sto sanguinando", aveva detto Valeria coprendosi la bocca, prima di difenderla: "Carmen è scivolata sui tacchi, non è colpa sua". Di Pietro si era scusata in diretta: "Doveva essere un gioco, mi dispiace". Dopo la visita della dottoressa in confessionale, le due avevano finito per riderci su insieme.
Archiviato lo spavento, le due concorrenti si preparano per una nuova esibizione sulle note di Vamos a bailar di Paola e Chiara, nonostante Valeria Marini minacci di abbandonare il reality. A fare loro gli auguri c'è proprio Paola Iezzi: "È stata oggettivamente la nostra madrina stellare nel 1997 a Sanremo quando abbiamo vinto con Amici come prima e lei ci ha incoronate vincitrici. Direi che migliore insegnante di Valeria in questo caso non potrebbe esserci, quindi mi raccomando Carmen segui le sue indicazioni".