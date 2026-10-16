Al Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Di Pietro tornano a parlare dell'incidente avvenuto nella scorsa puntata. Davanti alle immagini della caduta, la showgirl commenta: "Ho preso una bella testata in faccia, mi sono fatta male senza motivo". Carmen Di Pietro spiega cosa voleva fare: "Volevo saltarle in braccio come quando abbiamo fatto l'esibizione. È stato un incidente".

Ilary Blasi mostra poi alle due concorrenti una serie di meme sull'accaduto, ma Marini appare infastidita, soprattutto perché gli altri VIP non le hanno mostrato solidarietà: "Mi sono presa un pugno in faccia". Marina La Rosa commenta: "Le manca l'autoironia". Valeria replica: "Sono in un momento di grande sensibilità perché io sono caduta male".