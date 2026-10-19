L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 9 regala una toccante sorpresa a Megan Ria, che si emoziona nel riabbracciare la madre Linda. Prima dell'incontro, la ballerina viene invitata da Ilary Blasi a raggiungere la Mistery per rivive la sua infanzia, tra sacrifici, rinunce e responsabilità nei confronti della sua famiglia.



"Sono stati anni dove l'unico momento in cui potevo non pensare era in sala da ballo, perché a casa non potevo permettermi di vivere l'infanzia con leggerezza e spensieratezza - ha rivelato la concorrente del Grande Fratello Vip 9 -. Questo mi ha portato a essere la persona che sono ora e lo racconto con consapevolezza, ringrazio la vita che ho avuto per dove mi ha portato".



Le parole lasciano dunque spazio alle lacrime per l'abbraccio tra Megan Ria e la mamma Linda. "Voglio chiederti scusa, perché da piccola ti ho dato tante responsabilità", è il commento della donna.



"Megan è una figlia meravigliosa, chi riesce a conoscerla dentro si innamora di lei - è il commento senza dubbi di Linda -. In tanti momenti è stata lei a farmi da mamma e lei è la mia migliore amica. Mi chiama anche alle 3 o alle 4 di notte".



