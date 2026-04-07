Martedì 7 aprile in prima serata su Canale 5 va in onda la settima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Ecco cosa sta succedendo durante la diretta su Canale 5.

Lo scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia

La puntata si apre con un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia. Negli ultimi giorni gli equilibri della Casa del GF Vip sono completamente cambiati: Antonella Elia si è allontanata dalle ex amiche Alessandra Mussolini e Paola Caruso.

Un acceso faccia a faccia nel salotto del reality mostra che l'amicizia tra Antonella Elia e Alessandra Mussolini sembra essere al capolinea. “Alessandra è quella che mi ha delusa di più. Pensavo che con Alessandra ci fosse una comprensione che va al di là del gioco”, commenta Antonella sul rapporto con Alessandra.

"Finta, falsa, bugiarda, manco brava a recitare. Piange per finta", sono le numerose critiche di Alessandra ai comportamenti di Antonella.

Raimondo Todaro, la sorpresa della figlia Jasmine

Raimondo Todaro non è riuscito a trattenere le lacrime vedendo sua figlia Jasmine nella Nuvola del GF Vip.

Dopo aver raccontato le difficoltà di essere un padre separato, il ballerino e coreografo riabbraccia la figlia avuta con l'ex compagna Francesca Tocca.

Il "Tanga Gate" e il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi

Il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi è stato al centro dell'attenzione di molti vip nella Casa. Dopo aver passato una notte a letto insieme, i due hanno discusso per un gesto di Renato.

Renato Biancardi ha giocato con un tanga di Blu Barbara Prezia causando uno scontro con Lucia Ilardo.

Ibiza Altea viene eliminata dal GF Vip

Marco Berry, Ibiza Altea e Antonella Elia sono al televoto e il concorrente meno votato dovrà lasciare la Casa per sempre.

Antonella Elia è la prima concorrente a salvarsi dal televoto. Tra Ibiza e Marco, la concorrente meno votata è Ibiza Altea che diventa la terza eliminata del GF Vip 2026.

Alessandra Mussolini parla di sua mamma Maria e sua zia Sophia Loren

Nel localino del GF Vip, Alessandra Mussolini racconta l'importanza delle donne della sua famiglia nella sua vita: "Ho vissuto fino a 10 anni con nonna Romilda e mia sorella Elisabetta. La vita è stata anche molto difficile, ma bisogna affrontarla e stare insieme. Quando io avevo l’ansia o un dispiacere, mamma mi diceva vai avanti. Mi ha alleggerito la vita".

Alessandra Mussolini si esibisce insieme a Raimondo Todaro in un omaggio a sua zia Sophia Loren, icona del cinema italiano.

Le nomination del Grande Fratello Vip

Al termine della settima puntata del GF Vip, Ilary Blasi annuncia i due vip in nomination: Lucia Ilardo e Marco Berry sono i due vip che si sfideranno al prossimo televoto. Il vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

Inoltre, Renato Biancardi sceglie di mandare in esilio nel monolocale Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini.

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