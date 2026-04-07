Lucia Ilardo spiega a Ilary Blasi i comportamenti di Renato che l'hanno più infastidita: “Hanno scherzato sull’odore intimo. Lui annusa queste mutandine e non mi è piaciuto il gesto . Fino a cinque ore prima, lui era accanto a me a dormire. È stato un atteggiamento che non mi è piaciuto. Capisco lo scherzo e il gioco. Ha ostentato. Le hanno lasciate in giro per casa”.

Qualche giorno fa, Nicolò Brigante e Renato Biancardi hanno giocato con un tanga di Blu , passato dalla concorrente sotto una porta. Il gesto dei due ragazzi è stato commentato e criticato da molti concorrenti della Casa.

“In questa amicizia è comparso un tanga. Il tanga di Blu che ha fatto partire il tanga gate ”. Così Ilary Blasi introduce il cosiddetto "tanga gate" nella puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip .

Renato si difende dalle critiche di Lucia e degli altri concorrenti: “Non avevo percepito questo fastidio. Sono stupido. Lei è stata zitta con me ed è andata in confessionale a sfogarsi. Mettendo mia figlia in mezzo. Lei era vicino a Nicolò e io non ho detto nulla”.

"Era un gesto totalmente ironico. Un paio di mutande che uso anche per legarmi i capelli. Io non sapevo niente di loro", è il commento di Blu Barbara riguardo il suo tanga.

Selvaggia Lucarelli giudica negativamente il rapporto che Renato ha instaurato con Lucia: "Loro non sono trombamici ma trombanemici. Io ho capito quello che hai detto. Il tuo modo di comportati in questi due giorni l'ho trovato squallido. Se condividete dell'intimità, poi non puoi far finta di niente. Ti dà molto fastidio che Lucia parli del vostro rapporto di giorno".

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