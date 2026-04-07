Alla fine della settima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 7 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 7 aprile

Le nomination del GF Vip di martedì 7 aprile hanno visto una doppia votazione: gli uomini sono stati votati dalle donne e viceversa. "Questa sera cambiano un po' le regole delle nomination. Andranno in nomination un uomo e una donna. Le donne avranno finalmente la possibilità di mandare un uomo al televoto", spiega Ilary Blasi

Gli uomini, presenti in Myster, hanno ricevuto i voti delle donne in maniera palese. Il concorrente uomo più votato è Marco Berry.

Le donne sono state nominate dagli uomini o in maniera palese in salotto oppure nel segreto del confessionale. La vip che ha ricevuto più voti è Lucia Ilardo.

Lucia Ilardo e Marco Berry sono i due vip in nomination che si sfideranno al prossimo televoto: il vip meno votato sarà il primo candidato alla prossima eliminazione.

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