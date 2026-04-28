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Grande Fratello VIP

ANTICIPAZIONI28 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 28 aprile

Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip. Ecco tutte le anticipazioni della puntata
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Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.

Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 24 aprile del GF Vip.

Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile

È arrivato il ciclone stellare: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, arriva il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia.

 Il “mistero” di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione.



Il ritorno di Paola Caruso dall’esilio nel monolocale ha fatto rifiorire vecchie alleanze. Alessandra Mussolini è al suo fianco nello scontro con Antonella Elia e Adriana Volpe. Quattro donne, un’unica leadership. Chi la conquisterà?

A creare scompiglio ci ha pensato anche “il ballo della discordia”: la preparazione di una coreografia tutta al femminile fa venire a galla antipatie e risentimenti mai sopiti. Francesca Manzini la coreografa incompresa, Valeria Marini la diva, Alessandra Mussolini e Antonella Elia le giudici spietate. Riusciranno a mettere da parte i dissapori in nome dell’arte?

 Un amico inaspettato: una grande sorpresa per gli inquilini! Stasera Alvin entrerà in Casa per aiutarli in una prova all’ultima nota.

Una nuova e definitiva eliminazione. Al televoto Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Chi dovrà abbandonare il reality per sempre?

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