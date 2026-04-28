Martedì 28 aprile, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi. Con lei, in studio, Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.
Nel video qui sopra, la puntata di venerdì 24 aprile del GF Vip.
È arrivato il ciclone stellare: l’ingresso di Valeria Marini ha fatto saltare tutti gli equilibri nella Casa. Dopo giorni di scintille e accuse, arriva il faccia a faccia decisivo con la sua storica nemica Antonella Elia.
Il “mistero” di Francesca Manzini infiamma gli animi: alcune dichiarazioni sul suo essere o meno single e su un possibile uomo misterioso a cui pensa continuamente, fanno sospettare tutti della sua sincerità. Per Alessandra Mussolini non ci sono dubbi: Francesca non fa che mentire per attirare l’attenzione.
Il ritorno di Paola Caruso dall’esilio nel monolocale ha fatto rifiorire vecchie alleanze. Alessandra Mussolini è al suo fianco nello scontro con Antonella Elia e Adriana Volpe. Quattro donne, un’unica leadership. Chi la conquisterà?
A creare scompiglio ci ha pensato anche “il ballo della discordia”: la preparazione di una coreografia tutta al femminile fa venire a galla antipatie e risentimenti mai sopiti. Francesca Manzini la coreografa incompresa, Valeria Marini la diva, Alessandra Mussolini e Antonella Elia le giudici spietate. Riusciranno a mettere da parte i dissapori in nome dell’arte?
Un amico inaspettato: una grande sorpresa per gli inquilini! Stasera Alvin entrerà in Casa per aiutarli in una prova all’ultima nota.
Una nuova e definitiva eliminazione. Al televoto Marco Berry, Alessandra Mussolini, Lucia Ilardo e Paola Caruso. Chi dovrà abbandonare il reality per sempre?