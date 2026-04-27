Al Grande Fratello Vip, fa il suo ingresso in Casa Valeria Marini lasciando tutti i vip senza parole. Dopo l'arrivo di una misteriosa valigia davanti la porta rossa, la showgirl entra con un vassoio di pasticcini durante un freeze per tutti i concorrenti.

"Sono felice di vedervi. Il Grande Fratello mi ha voluto qui dentro. Dalle espressioni vi vedo abbastanza contenti, non tutti. Vi porterò tante sorprese stellari. Io vi ho seguito e siete molto forti", sono le prime parole di Valeria Marini nella Casa.

Al termine del freeze, tutti i vip accolgono Valeria Marini con baci e abbracci. Antonella Elia rimane seduta al tavolo e preferisce non salutare la nuova inquilina. "Faccio i complimenti ad Antonella per essere la prima finalista", dichiara Valeria Marini.

Antonella Elia e Valeria Marini hanno già condiviso l'esperienza nella Casa del GF Vip in passato e non sono mai andate molto d'accordo. Riusciranno a superare i vecchi dissapori?