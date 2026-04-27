Al Grande Fratello Vip, fa il suo ingresso in Casa Valeria Marini lasciando tutti i vip senza parole. Dopo l'arrivo di una misteriosa valigia davanti la porta rossa, la showgirl entra con un vassoio di pasticcini durante un freeze per tutti i concorrenti.
"Sono felice di vedervi. Il Grande Fratello mi ha voluto qui dentro. Dalle espressioni vi vedo abbastanza contenti, non tutti. Vi porterò tante sorprese stellari. Io vi ho seguito e siete molto forti", sono le prime parole di Valeria Marini nella Casa.
Al termine del freeze, tutti i vip accolgono Valeria Marini con baci e abbracci. Antonella Elia rimane seduta al tavolo e preferisce non salutare la nuova inquilina. "Faccio i complimenti ad Antonella per essere la prima finalista", dichiara Valeria Marini.
Antonella Elia e Valeria Marini hanno già condiviso l'esperienza nella Casa del GF Vip in passato e non sono mai andate molto d'accordo. Riusciranno a superare i vecchi dissapori?
Antonella Elia non sembra essere l'unica concorrente a essere scossa dall'entrata di Valeria Marini.
Nel giardino della Casa, Lucia Ilardo e Raul Dumitras discutono per il comportamento tenuto dopo l'arrivo di Valeria. Secondo Lucia, gli uomini della Casa avrebbero dovuto far sentire la loro vicinanza ad Antonella Elia: "Io non avrei fatto tutte queste moine. Se so che ha litigato con mia sorella, io non faccio tutte queste moine. Rispetto anche Antonella che è qui con noi, la accolgo ma anche meno".
"Antonella, io posso darti ragione su Paola. Valeria però non so minimamente chi sia, come faccio?", replica Raul. "Un po' meno entusiasmo", ribadisce Antonella.