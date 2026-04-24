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Grande Fratello VIP

NOMINATION25 aprile 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 24 aprile

Al termine dell'undicesima puntata del GF Vip in onda il 24 aprile, ecco il risultato delle nomination
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Alla fine della dodicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 24 aprile, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 24 aprile

Le nomination del Grande Fratello Vip del 24 aprile
Le nomination del Grande Fratello Vip del 24 aprile

Paola Caruso e Marco Berry, i meno votati del televoto del 22 e del 24 aprile, sono i primi concorrenti a rischio eliminazione e votano nel segreto del confessionale. Tutti gli altri devono votare in modo palese.

Durante la diretta del GF Vip di venerdì 24 aprile, Paola Caruso da inizio a una catena di scelte che culmina nel far ottenere l'immunità a Raul Dumitras.

La squadra di Antonella Elia, composta da Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Renato Biancardi, vince la sfida dei talenti e può fare una doppia nomination. I nomi più votati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini e Lucia Biancardi, che finiscono in nomination insieme a Paola Caruso e Marco Berry.

Il vip meno votato sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

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