Paola Caruso e Marco Berry, i meno votati del televoto del 22 e del 24 aprile, sono i primi concorrenti a rischio eliminazione e votano nel segreto del confessionale. Tutti gli altri devono votare in modo palese.

Durante la diretta del GF Vip di venerdì 24 aprile, Paola Caruso da inizio a una catena di scelte che culmina nel far ottenere l'immunità a Raul Dumitras.

La squadra di Antonella Elia, composta da Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Renato Biancardi, vince la sfida dei talenti e può fare una doppia nomination. I nomi più votati risultano essere quelli di Alessandra Mussolini e Lucia Biancardi, che finiscono in nomination insieme a Paola Caruso e Marco Berry.

Il vip meno votato sarà eliminato nella prossima puntata del Grande Fratello Vip.

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