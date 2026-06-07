Negli episodi dell'ultima settimana della serie turca Racconto di una notte, andati in onda dall'1 al 7 giugno e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selim ricatta Sila con il fine di impedire il matrimonio.
Alla fine di una bella serata, Canfeza trova suo padre , nella sua camera, ad aspettarla. L'uomo la ricatta per non farla sposare.
Savas, incappucciato, spara a Orhan. Nel frattempo, Canfeza promette al padre di rinunciare a Mahir.
Durante la cerimonia, Canfeza respinge Mahir e decide di andarsene con suo padre.
Rasit ordina a Savas di sparire dopo aver fallito nell'uccidere Orhan. In ospedale, Mahir riceve la visita di Selim, determinato a sposare al più presto Canfeza.
Selim raggiunge Mahir e Canfeza per uccidere il ragazzo, ma l'uomo viene colpito alle spalle da Kursat.
Nel video qui sopra, il riassunto della puntata de Racconto di una notte andata in onda dal 18 al 24 maggio su Canale 5.
TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE
Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google